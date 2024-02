Mapfre, dispuesta a nuevas alianzas con bancos y tecnológicas para vender sus productos

Madrid, 25 feb (EFECOM).- Mapfre está abierta a firmar nuevas alianzas con bancos y empresas tecnológicas para aumentar la capacidad de distribución de sus productos, una estrategia que les ha dado muy buenos resultados en el pasado y en la que quieren insistir, sobre todo en los países en los que ya operan.

Así lo explica el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, en una entrevista publicada por la revista de KPMG, en la que añade que aunque es cierto que siempre están dispuestos a aprovechar nuevas oportunidades para crecer, ahora son "más exigentes" y les cuesta más entrar en países que son culturalmente más difíciles para competir.

En cualquier caso, la aseguradora lleva el crecimiento en su ADN, tanto orgánico como inorgánico, y eso les ha permitido ser líderes en Latinoamérica, que Huertas califica como su mercado natural, y entrar en otros países "no tan naturales" como EE. UU., Turquía y otros países europeos y asiáticos.

Pero también recuerda Huertas que las incertidumbres y la caída de la rentabilidad han frenado ese crecimiento en los últimos años, por lo que han optado por desinvertir en algunas áreas que no eran tan estratégicas y centrarse en los mercados donde sí había economías de escala.

Preguntado por los fondos Next Generation, Huertas deja ver su decepción ante lo que califica de poca transparencia en la gestión de estos fondos, que no está seguro de que estén llegando "al automóvil, a las energías renovables, a la transformación de puertos y aeropuertos para hacer un centro mundial de comunicación".

Aunque considera que la economía española no va tan mal, y que se está recuperando bien, con el empleo en máximos históricos, asegura que "hay bastante precariedad, que los salarios no son todo lo adecuados que debieran" y que la evolución de ambas cosas no está asegurada, por lo que "es bueno que existan planes de inyección".

También expresa su preocupación acerca del futuro de las pensiones, que a su juicio no se ha abordado de manera integral, sino por parte, y aunque valora los intentos hechos por este Gobierno, asegura que son insuficientes.

"El sistema es sostenible y tiene que seguir siéndolo", dice Huertas, que pide "trabajar con bases sólidas y creíbles que permitan mantenerlo", sobre todo con la llegada de los 'baby boomers', los nacidos entre 1956 y 1965 (segunda cohorte), que se están jubilando ahora.

"El ahorro vinculado al mundo laboral está en fase incipiente y creemos que va a necesitar mucho tiempo y medidas más valientes", al tiempo que el tercer pilar, el ahorro voluntario, "como no se incentiva es inexistente", lamenta Huertas, que añade que la cosa cambiaría si se abordaran los tres pilares "de manera integral".EFECOM

ala/sgb