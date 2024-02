Las imágenes de la jornada

Juan José Lahuerta

Madrid, 25 feb (EFE).- La vigésimo sexta jornada de LaLiga EA Sports resumida en las imágenes más destacadas:

- El Estadio Los Cármenes, cerrado

Muy de vez en cuando la actualidad afecta al fútbol y esta jornada, por desgracia, una tragedia sobrevoló todos los estadios de la Liga, en los que se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terrible incendio que destrozó un edificio de viviendas en Valencia.

En uno de los estadios no se pudo celebrar un minuto de silencio. Los Cármenes no se abrió para el partido que tenían que disputar el Granada y el Valencia. Se aplazó por el fatídico incendio, como el Levante-Andorra. Las gradas vacías de ambos estadios fueron la imagen de una acción lógica: no había ganas de fiesta en medio de una tragedia. terrible.

- El golpeo de Luka Romero

El Atlético de Madrid volvió a ofrecer una imagen irregular lejos del Cívitas Metropolitano. Criticado esta semana por su imagen en San Siro frente al Inter, demasiado conservador para intentar terminar sin goles un encuentro clave del curso, visitó el estadio del colista de la Liga pra mostrar otra vez su cara más irregular cuando juega lejos del Cívitas Metropolitano.

No pasó del empate ante el Almería (2-2) y parte de culpa también la tuvo los aciertos de un jugador que hasta este sábado no fue titular en el conjunto almeriense: el argentino Luka Romero. Hizo un doblete, el primero con un latigazo desde fuera del área y el segundo con un golpeo tremendo con el exterior de su pie izquierdo que no pudo salvar Jan Oblak. Fue uno de los golazos de la jornada y sirvió para dejar al Atlético sin otros dos puntos que se fueron al limbo.

- El accidente de Guadalupe Porras

Una de las mejores linieres de la Liga, Guadalupe Porras, sufrió un accidente en el estadio Benito Villamarín que le obligó a retirarse en ambulancia del partido que disputaban el Betis y el Athletic. Es una pionera en el arbitraje femenino español que poco a poco se va abriendo paso en un mundo de hombres: fue la primera la primera mujer española asistente en un partido masculino de Primera División, en un partido internacional masculino y en una final de Copa del Rey. Pero, seguramente, jamás quiso ser, probablemente, la primera linier en salir de un estadio por un accidente.

Éste se produjo cuando el Chimy Ávila marcó el primer gol del Betis. Guadalupe Porras volvía de validar el tanto del jugador argentino cuando se chocó con una cámara de televisión que le produjo una visible brecha en la cabeza que le obligó a abandonar el partido. Fue una de las peores imágenes de la jornada y la sufrió una linier de primer nivel.

- El gol 11.000 del Barcelona

Hacer un gol milenario no es algo sencillo. En el Barcelona lo han conseguido nombres como Josep Samitier, Josep Escolà, Marcos Aurelio, Eulogio Martínez, Carles Rexach, Periko Alonso, Eusebio Sacristán, Marc Overmas o Leo Messi. Durante el partido ante el Getafe, los tantos de Raphinha y de Joao Félix dejaron la cifra de goles anotados por el conjunto azulgrana en 10.999 y el siguiente en anotar iba a inscribir su nombre en la historia del club.

Y lo hizo uno de los que menos se prodiga en el arte del gol, Frenkie de Jong, que esta temporada sólo celebró uno en la segunda jornada frente al Villarreal. Y además, marcó en una semana en la que se ha especulado mucho con su futuro haciendo estallar al jugador neerlandés contra la prensa por noticias, que según explicó, son falsas. Marcó, lo celebró casi como si fuera de hielo y después fue autocrítico: "Creo que con el balón ha sido uno de mis peores partidos de la temporada... Pero la gente piensa que juegas bien porque marcas goles".

- El golazo que desató la locura

El duelo más importante por el descenso de la jornada lo vivieron el Cádiz y el Celta, que disputaron un choque de alto voltaje por intentar eludir las posiciones de Segunda División. El choque, con 1-2 en el minuto 97 a favor del conjunto gallego, parecía sentenciado. Entonces, apareció Darwín Machís.

El delantero venezolano se sacó de la chistera un golpeo tremendo desde fuera del área que quitó las telarañas de la escuadra derecha de la portería defendida por Vicente Guaita. Su tanto sirvió para que el Celta no abriese una brecha de seis puntos respecto al Cádiz y Machís, junto a todos sus compañeros del césped y del banquillo, protagonizaron la celebración más efusiva de toda la jornada. La locura, se desató en el Estadio Nuevo Mirandilla.

- La ovación del Bernabéu a Sergio Ramos

Por primera vez desde que Sergio Ramos dejó el Real Madrid de forma abrupta, el ahora defensa del Sevilla volvía a pisar el césped del estadio Santiago Bernabéu. No lo pudo hacer por lesión cuando estaba en las filas del París Saint-Germain en un partido de Liga de Campeones y cuatro años después desde la última vez (1 de marzo de 2020), pisó de nuevo el césped de la que fue su casa tanto tiempo.

En su regreso, Ramos fue ovacionado por el público del Real Madrid cuando su nombre, el último en salir del Sevilla, apareció en el marcador. El "speaker" del Real Madrid, David Labrador, hizo una pausa para que el camero recibiera el aplauso de una afición que reconoció la figura de un jugador histórico.

- Modric, un mesías sobre una valla

De nuevo suplente esta temporada, Modric, relegado en los últimos tiempos a un papel secundario, salió al rescate de su equipo cuando estaba atascado frente al Sevilla. Apareció por el césped del Santiago Bernabéu para disputar los últimos 25 minutos y su salida cambió el partido. El Real Madrid se convirtió en un equipo más vertical y profundo y suya fue la gloria.

En el minuto 81 controló la pelota fuera del área y lanzó un zapatazo marca de la casa con el que su equipo se llevó la victoria. Lo celebró sobre una valla de publicidad, como un auténtico mesías adorado por su público y aclamado por sus compañeros. Emuló aquella mítica celebración de Messi con el Barcelona en un partido ante el París Saint-Germain y a sus 38 años demostró tener cuerda para rato para silenciar a aquellos que ya insinuaban su pronta retirada. EFE

jjl/apa