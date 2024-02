García Pimienta: "El resultado es justo y muy bueno"

Las Palmas de Gran Canaria, 25 feb (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, considero "justo" el punto sumado este domingo ante Osasuna en el Estadio de Gran Canaria (1-1), un resultado "muy bueno", porque incluso llegó a temer por la derrota en los minutos finales, cuando el partido se desordenó.

"Hemos llevado el dominio los noventa minutos, pero nos ha costado generar situaciones de peligro, hemos tenido pocas llegadas por el buen hacer de Osasuna", explicó en rueda de prensa.

Pimienta destacó que tuvieron la suerte de empatar "relativamente rápido", tres minutos después que su rival, y quedó contento "con la actitud de los jugadores y el juego, excepto los últimos minutos, porque el partido se ha roto un poco por las ganas de ganar, ha habido algún contraataque de Osasuna, y ahí" no son "tan buenos y fuertes".

El técnico catalán lamentó que no se señalase penalti en el minuto 6 por una caída de Marvin Park ante el portero Sergio Herrera, que el árbitro no consideró punible ni en directo, ni tras revisarla en el VAR.

"En el 95 por ciento de las veces el árbitro rectifica su decisión, pero cuando ha tardado tanto tiempo, he empezado a dudar; no lo he visto repetido en televisión, pero mis compañeros del 'staff' me dicen que es penalti", indicó.

El preparador barcelonés quedó satisfecho con el estreno del centrocampista sevillano José Campaña y también con la aportación como titulares de Enzo Loiodice, Marc Cardona y Moleiro. "Han dado aire fresco y se lo merecían", apuntó.

Después de este empate, Pimienta ve "muy cerca del objetivo de la permanencia", y quiere que su equipo compita en los doce partidos que restan "como lo ha hecho hoy para sumar el mayor número de puntos posibles". EFE

1011210

rg/ism