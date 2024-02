Feijóo se prepara para una "larga ofensiva" contra Sánchez por el 'caso Koldo' en plena precampaña de vascas y europeas

El PP de Alberto Núñez Feijóo, ha activado su maquinaria para lanzarse contra el Gobierno de Pedro Sánchez en una "larga ofensiva" parlamentaria e institucional por el llamado 'caso Koldo' sobre presunta corrupción en la compra de mascarillas en plena pandemia. Según los 'populares', esta trama "afecta directamente" al jefe del Ejecutivo porque Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, era hombre "clave" dentro del PSOE y de la "máxima confianza" del propio jefe del Ejecutivo, al que ayudó en las primarias. Tras la contundente victoria del PP en las elecciones gallegas del pasado 18 de febrero, en las filas del PP no ocultan su satisfacción por la inesperada baza electoral que le proporciona esta "trama de mordidas" que salta a la luz en plena precampaña de las elecciones vascas del 21 de abril y de las europeas de junio. De hecho, en 'Génova' esperan que el PNV muestre ahora la misma contundencia contra este caso que la que exhibió en la moción de censura de 2018 contra el Gobierno de Mariano Rajoy, en la que hizo gala de ser "intolerante con la corrupción" tras conocerse la sentencia del 'caso Gürtel', según han indicado a Europa Press fuentes del partido. "COCIÓN A FUEGO LENTO" En el equipo de Feijóo consideran que el "caso Ábalos' --como lo han bautizado en el PP-- puede llegar a convertirse en el "caso Sánchez"-- porque es un "escándalo de corrupción" que afecta de lleno al Ejecutivo y tiene muchas ramificaciones. Así, subrayan que, aunque el Ministerio de Fomento era la "zona cero" de la trama, se extiende a otros ministerios como Interior o Sanidad y a los gobiernos socialistas en Baleares y Canarias que presidían Francina Armengol y Ángel Victor Torres, respectivamente. El PP, que ha pedido personarse como acción popular y acceder a las diligencias de la causa, no descarta en este momento ninguna iniciativa parlamentaria --como una comisión de investigación en Las Cortes-- pero no tiene prisa porque, según alegan, es una "coción a fuego lento" en la que se están "echando a la olla" los "distintos ingredientes". ÁBALOS, "GUARDIÁN DE LOS SECRETOS DEL SANCHISMO" "Estamos en la punta del iceberg", resumió este viernes la secretaria general de los 'populares', mostrándose convencida de que van a conocer nuevas revelaciones de este caso. Y el PP ya anticipan que no habrá "la más mínima condescendencia" y que aplicarán en este caso un criterio igual de estricto que el que tuvo el PSOE con él en la moción de censura de 2018 en defensa de la "higiene democrática y la ejemplaridad de la política". Además, creen que la cautela con la que se está conduciendo Sánchez, dado que ni siquiera se ha "atrevido" a pedir a Ábalos que deje el acta, se debe a que "tiene miedo a lo que pueda contar porque era "guardián de los secretos del sanchismo" y estuvo en el equipo que le llevó a ganar las primarias en 2014 y alzarse con la Secretaria general del PSOE. "OFENSIVA EN CASCADA" Los 'populares' se preparan para una "ofensiva en cascada", en la que movilizarán también a su poder territorial para "penalizar" al Gobierno de Sánchez, en especial en aquellas comunidades en las que ya se conocen contratos con la supuesta trama: Baleares y Canarias. El Gobierno madrileño se ha sumado a esa despliegue, máxime cuando fue el PP de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso el que activó esta investigación sobre el 'caso Koldo' con una denuncia sobre tres contratos sospechosos de la etapa Covid, coincidiendo con la investigación a su hermano por la compra de mascarillas para Madrid, que fue archivado por la Justicia. Por lo pronto, la próxima semana hay de nuevo sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso y los 'populares' aprovecharán para pedir directamente explicaciones a Sánchez y los ministros sentados en el banco azul del Congreso. "¿Cuántos escándalos puede soportar su Gobierno", preguntará Feijóo a Sánchez en su nuevo duelo parlamentario, mientras que su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, emplazará al ministro Félix Bolaños a aclarar qué información tenía el Gobierno sobre esta trama de corrupción en plena pandemia de Covid. ATACAR A SÁNCHEZ TRAS PRESUMIR DE SER ADALID CONTRA LA CORRUPCIÓN En las filas del PP preparan además el relato de las próximas semanas contra Sánchez, después de que estos años haya hecho gala de liderar un Gobierno "ejemplar" e "intachable" que no tolera ningún tipo de corrupción. Por lo pronto, desde 'Génova' ya han recordado que fue José Luis Ábalos, exministro de Transportes, quien en 2018 subió a la tribuna del Pleno del Congreso a defender la moción de censura de Pedro Sánchez contra el Gobierno de Mariano Rajoy, escudándose en la sentencia del 'caso Gürtel' y dando lecciones de "ejemplaridad política". El PP ha difundido estos días en redes sociales un vídeo con las declaraciones de Sánchez sacando pecho de su lucha contra la corrupción, en el que se remonta incluso a 2015, cuando ya ejercía como secretario general del PSOE: "Amigos y amigas, soy un político limpio que dirige un partido limpio y que aspira a gobernar un Gobierno limpio". Según el PP, el Ejecutivo de Sánchez no debería presumir de ser "limpio, ejemplar e intachable" a la luz de las informaciones que se están conociendo sobre esta "trama de mordidas". SEMANA 'HORRIBILIS' PARA PEDRO SÁNCHEZ En 'Génova' consideran que la trama de las mascarillas da la puntilla a una semana 'horribilis' de Pedro Sánchez, que empezó con el batacazo electoral de los socialistas gallegos en las elecciones autonómicas frente a la mayoría absoluta de Alfonso Rueda. Además, los 'populares' recuerdan que la Ley de Amnistía sigue en el aire; los fiscales del Supremo ven a Carles Puigdemont "líder absoluto" de 'Tsunami', grupo al que acusan de delitos de "terrorismo"; y esta misma semana se ha producido en el Senado la reprobación en el Senado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha. "Todo esto ha desbordado completamente al Ejecutivo", aseguran en el PP, que ven en el 'caso Koldo' la "puntilla". Además, recuerdan que se produce cuando se cumplen solo los primeros 100 días de Gobierno de Pedro Sánchez en esta legislatura. Fuentes del PP insisten en que el partido buscará un papel más activo que el que tuvo en el llamado 'caso Mediador' (conocido por el PP como el 'caso del tito Berni' y no serán meros "espectadores" ante esta "trama de mordidas" en plena pandemia. Eso sí, son conscientes de que se irá produciendo un goteo de nuevas informaciones y revelaciones y por eso, irán "dosificando" su actuación, han añadido las mismas fuentes, máxime cuando Feijóo ha pedido a los suyos marcar al Gobierno pero desde la prudencia porque esto "va para largo", han subrayado las fuentes consultadas.