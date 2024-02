El PP pide a Sánchez que "despeje la incógnita" y aclare si respalda o le pide el acta a Ábalos

El Partido Popular ha pedido al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "despeje la incógnita" y aclare si respalda o le pide el acta de diputado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por la implicación del su exasesor en un presunto caso de corrupción. En un mensaje en la red social X, el PP se ha referido a la entrevista que Ábalos ha ofrecido durante la noche del sábado en La Sexta, donde ha descartado dimitir si bien ha admitido que lo habría hecho si el 'caso Koldo' hubiera salido a la luz cuando era ministro. "Ábalos ha ido a La Sexta a amenazar a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán. De momento no dimite y el PSOE no se atreve a pedirle que lo haga", se lee en el comentario de los 'populares', recalcando que el presidente del Gobierno "ha de despejar la incógnita: o le respalda o le pide el acta. Tic tac". El mensaje del PP tiene lugar después de que el exministro de Transportes haya descartado renunciar a su escaño en el Congreso porque ya no es miembro del Gobierno y en el ámbito de sus funciones como diputado no tiene "ninguna responsabilidad" de que el que fuera se asesor se hubiera beneficiado del cobro de comisiones ilegales por la venta de mascarillas durante la pandemia. Asimismo, se produce horas después de que Sánchez se haya mostrado "implacable" en la lucha contra la corrupción, asegurando que rechazarán cualquier ilegalidad "venga de donde venga y caiga quien caiga", en referencia velada a Ábalos.