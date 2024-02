Cristina Montesinos logra el título y se asegura su presencia en París

Zaragoza, 25 feb (EFE).- La catalana Cristina Montesinos (Piélagos) se impuso en el XCIII Campeonato de España de Marcha en Ruta celebrado este domingo en Zaragoza con un tiempo de 1:28:43 que le otorga la plaza para las Juegos Olímpicos París 2024.

Tras la atleta de Terrassa se clasificaron Laura García Caro, a 20 segundos, y Raquel González, a 24 segundos, que también marcaron un registró inferior a la mínima olímpica exigida de 1:29:20.

Las aspirantes salieron a por todas desde los primeros metros y, con poco más de 400 metros completados, ya se había formado el grupo de elegidas.

Cristina Montesinos buscaba la mínima olímpica y no podía permitirse especular con un ritmo de inicio inadecuado y aceleró en el kilómetro 2 y se marchó en solitario sin que sus adversarias pudiesen mantenerse cerca.

Por detrás reaccionó Raquel González, que fue capaz de alcanzar a Montesinos en el kilómetro 9 e incluso ponerse al frente de la carrera. Su gloria fue efímera y, tras unos kilómetros haciendo la goma, terminó pagando muy caro su esfuerzo.

La recuperada Laura García Caro, una vez superados sus problemas de covid persistente y tras casi dos años en blanco, hizo una carrera de menos a más y llegó a ver cerca a Montesinos, que supo contener su ataque para irse definitivamente a por el título.

Tras la prueba, Cristina Montesinos calificó de "perfecta" la jornada en la capital aragonesa a la que habían llegado "con miedo por el clima" y la posibilidad de que hubiera viento que finalmente respetó a todos los competidores.

"Desde el principio he visto que tenía buen ritmo y por fin he conseguido lo que buscaba y me quito un peso de encima", dijo.

Por su parte, Laura García Caro calificó la carrera como "muy competida" y manifestó su alegría por haber pasado página con sus problemas físicos y haber hecho una carrera "con una marca que hace poco me parecía imposible". EFE

