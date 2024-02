Barbón, sobre el 'caso Koldo': "No podemos ser iguales que aquellos que durante la pandemia hicieron negocio"

El presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ha afirmado que los socialistas "no podemos ser iguales que aquellos que en un periodo tan difícil como fue la pandemia hicieron negocio". El presidente del Principado se ha posicionado así en relación al exministro de Transportes y diputado socialista José Luis Ábalos, que ha anunciado que no deja su escaño en el Congreso tras el escándalo del 'caso Koldo', que involucra al que fuera su asesor. "Tolerancia cero contra la corrupción, es a la ejecutiva federal a la que le compete este tema, pero no podemos ser iguales que aquellos que en un periodo tan difícil como fue la pandemia hicieron negocio", ha indicado Barbón en declaraciones a los medios durante el tradicional homenaje a Manuel Llaneza, organizado por el SOMA-FITAG-UGT en el Cementerio civil de Mieres. Allí también ha reclamado una modificación del "tono y las formas" en el PP asturiano, al que ha acusado de posicionarse siempre en el 'no'. "Hay gente que cree que hacer oposición es decir no a todo", ha afirmado. Además, también ha reconocido que el resultado del PSOE en las elecciones gallegas "no ha sido bueno" y ha abogado por construir liderazgos territoriales fuertes. En ese sentido, ha reivindicado el asturianismo del PSOE como manera de identificar al partido con la región.