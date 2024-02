Andueza se compromete a aumentar en 2.000 plazas la plantilla de Osakidetza "para que vuelva a ser referente"

El secretario general del PSE-EE y candidato a Lehendakari, Eneko Andueza, se ha comprometido a aumentar, con 2.000 nueva plazas, la plantilla de Osakidetza, para que el Servicio vasco de Salud "vuelta a ser referente" y "la envidia de todo el mundo". Además, ha afirmado ha destacado a su partido como a la "izquierda responsable, imprescindible y con sentido de país" mientras EH Bildu y el PNV, "se pelean por ver quién es más nacionalista" o por si son "si son independentistas con los pies en el suelo o de altos vuelos". Durante el acto de presentación de candidaturas a las próximas elecciones autonómicas, en el edificio Ilgner de Barakaldo, en el que han participado los cabezas de lista por Guipúzcoa, Denis Itxaso, y Álava, Aroa Jilete, además de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, Andueza ha recordado que en la Margen Izquierda están "las raíces" de los socialistas vascos. El candidato del PSE-EE a la presidencia del Gobierno vasco ha expresado su "responsabilidad" ante el objetivo de "coger el testigo de figuras tan grandes del socialismo vasco" y de "llevar al Partido Socialista al gobierno de Euskadi el próximo 21 de abril". Según ha precisado, Euskadi necesita a los socialistas, y ellos van a permanecer "al servicio de una tierra" a la que van "a devolverle la ambición y el espíritu de transformación". "Porque Euskadi tiene que volver a ser socialista", ha añadido. En este objetivo, según Andueza, el PSE-EE cuenta con "una candidatura de altísimo nivel", con "experiencia y juventud" y "mucha gente nueva". Además, ha advertido de que va a ser "muy exigente" para "poder asumir la responsabilidad que representar a la gran familia" socialista. "Una exigencia que empieza por mí mismo, pasa por vosotros, y llega a esos compañeros y compañeras que van a dar el salto a la primera fila de la política en estos próximos comicios. La savia nueva necesaria en todo partido, el relevo sin estridencias, pero efectivo que hemos llevado a cabo dentro del PSE-EE", ha explicado. También se ha referido a su programa, diseñado para "afrontar los retos de la Euskadi de hoy, pero también la de los próximos años". "Mientras PNV y Bildu siguen en su pelea por ver quién es más nacionalista, por ver si son independentistas con los pies en el suelo o de altos vuelos, los socialistas nos estamos dedicando a decir qué queremos hacer, cómo vamos a resolver los grandes retos de la sociedad vasca", ha señalado. Tras citar asuntos como el reto climático, la movilidad sostenible, reto demográfico o la "transformación total", ha advertido de que el PSE-EE no puede "abordar la transformación sociosanitaria, sin entrar en la pata sanitaria". "Si algo hemos aprendido esta legislatura a raíz de la pandemia es que Osakidetza no era infalible. Y hemos visto las costuras del sistema. Y la principal costura, lo sabéis bien, es la falta de profesionales. Y es algo a lo que los socialistas llevamos tratando de revertir desde hace tiempo", ha apuntado. En este punto, ha recordado el decreto del Gobierno de España que "ha permitido la estabilización de buena parte del personal eventual de Osakidetza". "Y gracias a ello, tenemos que reivindicarlo, en Euskadi, hemos podido realizar la mayor oferta de empleo público de la historia de Osakidetza, con más de 11.000 plazas a lo largo de esta legislatura", ha añadido. Después de añadir que "desde Euskadi, se ha impulsado que se incremente la plantilla estructural de Osakidetza en casi 5.000 plazas", ha advertido de que "hace falta más". "Si queremos contar con la mejor sanidad pública, con la calidad que demanda y se merece nuestra sociedad, tenemos que seguir apostando firmemente por ella", ha precisado. Eneko Andueza ha asegurado que sabe "perfectamente qué necesita Osakidetza para volver a ser la envidia de otras Comunidades, porque está infradimensionada" y "eso limita claramente la posibilidad de abordar nuevos programas y nuevos proyectos estratégicos que permitan devolver" al servicio vasco de Salud "su carácter referente". "Hoy, aquí, yo me comprometo, a que cuando sea Lehendakari vamos a llevar a cabo, al inicio de la próxima legislatura, un nuevo aumento de plantilla estructural de Osakidetza, con 2.000 nuevas plazas. 2.000 nuevas plazas, que no son de la plantilla estructural ni están cubiertas por personal temporal", ha anunciado. La nuevas plazas se crearán "porque las necesidades y los retos" a hacer frente "no pueden arreglarse con parcheos o reorganizaciones administrativas". "Si realmente apostamos por reforzar Osakidetza, lo primero que debemos hacer es reforzar su plantilla, con buenas condiciones y un servicio de calidad", ha apuntado. En opinión de Andueza, ese objetivo "no va a venir de la mano de los que han demostrado ser incapaces de hacerlo". "¿Se imaginan nuestra salud en manos de EH Bildu? ¿Algo tan sensible de la mano de aquellos que nos metieron en un tremendo lío cuando pudieron gobernar en Guipúzcoa? Eso, lo vamos a resolver los socialistas", ha aclarado. "VISIÓN CLARA DE PAÍS" Por otra parte, y sin citar al PNV, ha ironizado al asegurar que "algunos parece que se han dado cuenta ahora de que Osakidetza existe y que tiene un problema, mientras "al otro lado, EH Bildu ha hecho un largo viaje para volver al sitio del que nunca se ha movido". "Mucha palabrería, mucha reflexión pero la solución de siempre: más soberanía, la independencia", ha puntualizado. Ante esas dos opciones, Andueza ha situado al PSE-EE, "con una visión clara del país, desde el acuerdo, desde la colaboración, sin conflictos, sin enfrentamientos con los profesionales, que son imprescindibles a la hora de sacar adelante un servicio esencial". El candidato a lehendakari ha asegurado que le va a "faltar tiempo" para hablar de los temas con los que pretende "cambiar el guion de Euskadi" y se ha mostrado optimista respecto al desenlace de los comicios, porque "el PSE-EE va a ser absolutamente fundamental, necesarios". "Vamos a ser imprescindibles. Porque somos claves en Euskadi y lo vamos a ser con más fuerza todavía. Porque somos la izquierda de verdad, la izquierda progresista, con sentido de país y útil, la que no se pierde en batallas internas, ni peleas de chiquillos, la que se ocupa de resolver las preocupaciones de los vascos y las vascas y que no pierde el tiempo en zarandajas", ha afirmado. Andueza ha definido a los socialistas como a "la izquierda responsable, la que está en el centro de las decisiones, la que da estabilidad a los gobiernos, la que busca el acuerdo, el diálogo, la que lucha por lograr la convivencia en este país plural, diverso y lleno de libertades que es Euskadi". Para Eneko Andueza, la estabilidad es "la llave, la esencia para desarrollar las políticas que nos interesan y le interesan a los vascos y las vascas, las políticas socialistas". "Hoy empieza un camino largo, que no va a ser fácil, duro pero muy ilusionante. Y con una enorme recompensa final extraordinaria: llevar de nuevo al socialismo a liderar Euskadi", ha concluido.