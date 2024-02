Alegría dice que los socialistas tienen "tolerancia cero" ante la corrupción, pero no aceptarán "lecciones" del PP

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha asegurado que los socialistas tienen "tolerancia cero ante la corrupción y los corruptos, vengan de donde vengan y sean quienes sean", pero ha advertido de que no aceptarán lecciones del Partido Popular, "un partido que sigue decisiones desde una sede pagada con dinero B". Alegría ha intervenido este domingo en un acto organizado por el PSE-EE en Barakaldo en el que ha presentado las candidaturas para las próximas elecciones vascas del 21 de abril. En la cita han tomado parte también el secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, junto a los cabezas de lista por Guipúzcoa, Denis Itxaso, y Álava, Aroa Jilete. En su intervención, la portavoz del Ejecutivo ha subrayado que la presente legislatura "no ha sido nada sencilla" ni en Euskadi ni en el conjunto del Estado, pero ha destacado la aportación socialista al Ejecutivo vasco, "un sello" que ha permitido contar con "estabilidad" y ofrecer "respuestas y los soluciones a los problemas reales de la ciudadanía". Tras defender que los socialistas son "los únicos que practican el diálogo con todos", siendo conscientes de que se vive "en una sociedad plural", Alegría ha valorado que siempre han estado "en el lugar correcto de la historia". En este contexto, ha defendido que el "proyecto de cambio" en Euskadi solo puede venir de la mano del PSE y ha sostenido que "los vascos no merecen solo proyectos continuistas" sino mirar al futuro "con ilusión, entusiasmo y ganas". "Si en esta tierra hay una izquierda útil, con capacidad de liderar el cambio es la que lidera Eneko Andueza y el PSE-EE", ha expresado. Además, ha afirmado que Euskadi progresa con el Partido Socialista en el Gobierno y que el Gobierno de España avanza con el Partido Socialista gobernando: "Avanzamos con más y mejor economía, mejores empleos, consolidando derechos y convivencia". En este sentido, ha asegurado que si ha habido un partido que ha trabajado en el País Vasco para lograr la "convivencia, desde el esfuerzo, el sufrimiento y el lado correcto de la historia, ese ha sido el PSE-EE". Por contra, ha denunciado que la "derecha" quiere "construir en este país una tormenta y que se escuche solamente el ruido y las mentiras", de modo que intentarán que la ciudadanía "no conozca" el proyecto socialista. "Este Gobierno llegó con el máximo compromiso por la transparencia y por la lucha contra la corrupción y ese principio sigue estando firme como el primer día. El Partido Socialista no se esconde, da la cara, es un partido con historia, ética, principios y que está lleno de gente honesta, implacable ante la corrupción y con principios inquebrantables", ha resaltado. Las afirmaciones de la portavoz del Ejecutivo se han producido tras un fin de semana en el que el PP ha anunciado una "larga ofensiva" parlamentaria e institucional por el llamado 'caso Koldo' sobre presunta corrupción en la compra de mascarillas en plena pandemia. Según los 'populares', la trama "afecta directamente" al jefe del Ejecutivo porque Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, sería un hombre "clave" dentro del PSOE. En este contexto, Pilar Alegría ha incidido en que los socialistas "siempre" colaborarán con la justicia "en pro de la transparencia". "Tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos, vengan de donde vengan, sean quienes sean", ha enfatizado. No obstante, ha asegurado que los socialistas nunca van a tener que "destruir a martillazos ordenadores ni a generar tramas de espionaje para espiar a adversarios políticos", en relación el PP. "Al PSOE nunca le va a dar lecciones un partido que sigue tomando decisiones desde una sede que está pagada con dinero 'B' y desde un partido que la única lección que puede dar es la lección desde la mentira. Nunca nos va a dar lecciones desde el Partido Popular", ha remarcado. CIEN DÍAS DE GOBIERNO Asimismo, ha destacado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cumplido sus primeros cien días de legislatura, que ha calificado de "intensos, ante una oposición que no ha concedido por su parte "ni diez segundos de cortesía". "Estos cien días dan continuidad a una legislatura llena de avances, progreso y diálogo. Un tiempo nuevo que arrancó en 2018. Donde antes había recortes y retrocesos hoy hay más derechos; donde había precariedad hoy hay más empleo y de mayor calidad. Y donde había quiebra y oposición de unos contra otros, hoy hay más convivencia y diálogo. Esa es nuestra hoja de ruta", ha añadido. Además, ha recordado algunas de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo, entre las que ha destacado el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, la aprobación de la Ley de Paridad o la subida de las pensiones. "Eso es hacer política útil. Eso hemos hecho los cien primeros días, pero nos quedan 1.000 días por delante para seguir aplicando la buena política", ha considerado. Por último, ha vaticinado que el PSE-EE logrará un "magnífico resultado" en las próximas elecciones vascas del 21 de abril y se ha mostrado segura que de "la sociedad vasca dará un apoyo mayoritario" al PSE. CANDIDATOS Por su parte, el secretario general del PSE-EE y candidato a Lehendakari, Eneko Andueza, se ha comprometido a aumentar, con 2.000 nueva plazas, la plantilla de Osakidetza, para que el Servicio vasco de Salud "vuelta a ser referente" y "la envidia de todo el mundo". Además, ha destacado a su partido como a la "izquierda responsable, imprescindible y con sentido de país" mientras EH Bildu y el PNV, "se pelean por ver quién es más nacionalista" o por "si son independentistas con los pies en el suelo o de altos vuelos". Por su parte, el cabeza de lista por Guipúzcoa, Denis Itxaso, ha destacado en su alocución la "utilidad" de los votos a los socialistas, una "izquierda que apuesta por la unidad y no por dividir hasta el átomo". Por último, la cabeza de lista por Álava, Aroa Jilete, ha manifestado que los socialistas "garantizan un futuro progresista, feminista, de ampliación de derechos, de lucha por la dignidad y la igualdad". "Y lo hemos demostrado en nuestra gestión en las instituciones", ha detallado.