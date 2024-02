Otxandiano reivindica a EH Bildu como "alternativa a la política cortoplacista" y afirma que "ya está dando soluciones"

El candidato a lehendakari por EH Bildu, Pello Otxandiano, ha rechazado que el balance de la legislatura pueda ser "autocomplaciente" porque ha dejado "demasiados problemas irresueltos", y ha reivindicado a la formación soberanista como la "alternativa a la política cortoplacista y convencional" que "ya está dando soluciones". Además, ha criticado los "pactos que se consuman en despachos a puerta cerrada" y ha ofrecido "una política abierta capaz de cooperar con los agentes estratégicos". Durante la presentación, en Vitoria, de la lista de la formación soberanista en Álava para las próximas elecciones al Parlamento Vasco se ha referido a problemas en la sanidad en el Territorio, que "no se pueden normalizar", como "el desmantelamiento de la urgencia de Santiago o el desmantelamiento de San Martín". "No se puede normalizar la falta de personal en atención primaria y en pediatría en zonas como Gasteiz, pero especialmente en la Llanada Alavesa, Montaña Alavesa o Rioja Alavesa. No podemos normalizar que haya 11.000 personas jóvenes en lista de espera para acceder a una vivienda en alquiler social, los índices de segregación que existen en el sistema educativo, la situación del primer sector o la necesidad de una transformación del tejido industrial en este territorio", ha dicho. Por ello, ha advertido que "el balance no puede ser autocomplaciente y menos de notable alto" cuando la ciudadanía "percibe que hay demasiados problemas que no tienen respuesta, que hay demasiados problemas irresueltos". "En este contexto, el balance final de legislatura no puede ser un balance satisfactorio, porque este país no avanza en función de sus capacidades y posibilidades. Esa es la realidad y ese es el balance honesto al final de esta legislatura", ha lamentado. Por ello, ha defendido que "hay una alternativa al actual estado de cosas", y esa alternativa "ya está conformada y viene de la mano de la izquierda soberanista". "EH Bildu ya es una alternativa conformada", ha afirmado. En este punto, ha arremetido contra la política "regida por intereses partidistas y cortoplacistas, exclusiva y excluyente, cuyo balance al final de esta legislatura es el de demasiados problemas irresueltos que no tienen visos de solución". Otxandiano ha reivindicado a EH Bildu como la "alternativa" porque "es la política que se necesita en el siglo XXI" y en 2024 "para hacer frente a los problemas", así como a "los retos sociales del país". "Una política que asuma voluntades ciudadanas y no intereses partidistas (...), y que implementa un mandato democrático que ya existe por parte de la sociedad vasca: un mandato a favor de políticas públicas progresistas y a favor de mayor soberanía", ha citado. Tras defender la política "regida por una mirada de largo alcance, frente al cortoplacismo y frente al oportunismo, capaz de hacer frente a los retos con una perspectiva a medio largo plazo" y "de cooperar con los agentes estratégicos de la sociedad vasca", ha criticado los "pactos cerrados que se consuman en despachos a puerta cerrada". "Hace falta una política abierta capaz de cooperar con los agentes estratégicos de la sociedad vasca", ha señalado. En su opinión, "la política convencional tiene alternativa" y la alternativa "ya está aquí, que ya está funcionando, que ya está dando soluciones a este momento y viene de la mano de la izquierda soberanista". Pello Otxandiano ha afirmado que Álava, Vizcaya y Guipúzcoa son "alternativas grandes" que deben unirse a un ciclo político. Según ha apuntado, "EH Bildu ha demostrado experiencia, capacidad de trabajo y capacidad de llegar a acuerdos", como el de la Ley de Transición Energética y es ya "parte de las decisiones que están condicionando las decisiones de este país". Además, ha defendido poner al frente de los puestos de gestión "a los y las mejores" y ha asegurado que EH Bildu "tiene esa capacidad". "Es la política municipal, de cercanía, la que conecta con la gente, nosotros no hacemos procesos de escucha cuando se acerca una campaña electoral, nosotros escuchamos a la gente los 365 días del año", ha añadido. Tras defender que "el ciclo político de Álava es verdadero" ha asegurado que la candidatura de EH Bildu, --"llamada a ser primera fuerza en las siguientes elecciones al Parlamento Vasco"-- para este territorio aúna "experiencia, capacidad y cercanía". BLANCO Y VITERO En el acto de presentación de listas han intervenido también la vicepresidenta de la Mesa del Parlamento Vasco y candidata por Álava, Eba Blanco, y la concejala de Vitoria-Gasteiz y candidata por el territorio alavés Rocío Vitero. Blanco ha asegurado que EH Bildu es "muy consciente de la preocupaciones de la gente, del precio de la vivienda de alquiler, la cesta de la compra, el precio de las hipotecas", así como de la "situación en Osakidetza". Asimismo, ha destacado que Álava posee "un tejido industrial formado en gran parte por pequeñas y medianas empresas motor de una gran mayoría de la economía familiar" y es "cuna de empresas tractoras de mucho más tamaño en sectores estratégicos". "Aquí también es necesario un cambio del modelo de gobernanza y nosotras ya hemos hecho los deberes: nuestra propuesta de política industrial emprendedora es pública, ha dicho. Mientras, Rocío Vitero ha defendido el "compromiso de EH Bildu con la gente." y se ha mostrado convencida de que Vitoria y Álava "van a jugar un papel importante en las próximas elecciones". "Hace menos de un año EH Bildu fue primera fuerza política en Araba y Gasteiz. Esto no es sino otro ejemplo de que la ciudadanía vota cada vez mas en clave de progreso, abertzale, por mas derechos y para tener una mejor calidad de vida", ha afirmado. Por ello, ha expresado su convicción de que "ha llegado el momento de EH Bildu, de dar el paso adelante, con toda la humildad pero con toda la firmeza".