Once alcaldes navarros consideran "un ataque a la voluntad política" la sentencia que anula la transferencia de Tráfico

Los alcaldes de once localidades navarras han presentado este sábado un manifiesto en el que rechazan la resolución del Tribunal Supremo que anula la transferencia de las competencias de Tráfico, que consideran "un ataque a la voluntad política mayoritaria", a los "derechos históricos y al autogobierno" de Navarra y que "responde a un impulso político recentralizador del Estado". El texto está firmado por los alcaldes de Torres del Río, Burlada, Alsasua, Zizur Mayor, Olite, Peralta, Roncal, Ansoáin, Donamaría, Zirauki y Pueyo. En este texto, al que invitan a adherirse a ediles de otras localidades, convocan una concentración el próximo 2 de marzo, a las 17.30 horas, en el Paseo Sarasate de Pamplona. Los once ediles afirman de que la sentencia del Supremo "tiene una gran transcendencia política ante la que decimos que no estamos de acuerdo y lo consideramos un ataque a la voluntad política de Navarra, a sus instituciones, a los fueros y al marco de autogobierno". De la misma manera, destacan que "las competencias históricas de Navarra no pueden depender de instrumentos ajenos a la voluntad política democrática de los y las navarras, ni responder a dinámicas recentralizadoras". En este sentido, aseguran que "no es el primer retroceso que sufre el autogobierno" y destacan la necesidad de "tomar una posición firme de respuesta para que no se vuelva a repetir esta situación". Los alcaldes firmantes de este manifiesto reclaman "respeto para Navarra y su capacidad de autogobernarse". "Lo que está en juego es la capacidad de Navarra de desarrollar las políticas públicas que afectan directamente a nuestras vidas. Por ello, eso nos interpela a todas y todos, y por eso hoy damos un paso adelante", señalan.