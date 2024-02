Illa da por cumplido el pacto de 2023 y ve avanzadas las negociaciones de los presupuestos

Barcelona, 24 feb (EFE).- El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha dado este sábado por cumplido el pacto presupuestario de 2023 con el Govern y ha calificado como "intensas" y "avanzadas" las negociaciones entre los socialistas y el ejecutivo catalán sobre las cuentas de la Generalitat para este 2024.

En su intervención en la jornada de los socialistas catalanes "Ahora toca prosperidad", celebrada en Sabadell (Barcelona), Illa ha hecho referencia a la intervención el pasado miércoles en el Parlament del presidente catalán, Pere Aragonès (ERC), en la que sin llegar a verbalizarlo abiertamente dio a entender que el Govern seguirá adelante con el proyecto de macrocomplejo de ocio del Hard Rock entre Vila-seca y Salou (Tarragona).

Si bien afirmó que no es algo que el Govern "abrace con entusiasmo", el president añadió que este es "un proyecto aprobado que sigue su tramitación".

"El PSC da por cumplidas las condiciones del presupuesto de 2023", ha indicado este sábado Illa antes de agregar que "ya podemos hablar de negociaciones avanzadas para el presupuesto de 2024".

En el marco de las cuentas del año pasado, PSC y el Govern -conformado en solitario por ERC- consensuaron un documento "sobre grandes infraestructuras del país": el traspaso de Rodalies (luego concretado durante la investidura de Pedro Sánchez); una comisión sobre el futuro de El Prat, que ya ha echado a andar; un convenio sobre la Ronda Norte (vía que seguiría la trayectoria de la B-40), que se está ultimando; y la aprobación del Plan Director Urbanístico que debe regular los terrenos en los que se instale el Hard Rock, lo que sigue pendiente pero cuenta con el compromiso de Aragonès.

Sobre la voluntad del PSC de aprobar las cuentas, Illa ha dicho que no lo hace "pensando en el Govern", que "ha perdido el paso hace ya unos cuantos meses", sino "en la prosperidad del país".

Los socialistas ofrecen "estabilidad" mediante los presupuestos y "un marco de certidumbre" cuando se abren a colaborar en materia de infraestructuras, ya sean "hidráulicas, energéticas, viarias, ferroviarias o aeroportuarias". También cuando "ayudan a mejorar la educación", ha resuelto.

Pese a la predisposición del PSC, el Govern debe atar también el apoyo de En Comu Podem, un grupo que hasta la fecha ha mostrado su negativa a que se avance en el Hard Rock. Su portavoz parlamentario, David Cid, advirtió a Aragonès de que hasta que su Govern "no descarte proyectos caducos como el casino más grande de Europa al sur de Tarragona, que consumirá ocho millones de litros de agua al día", no habrá acuerdo "y este país no tendrá presupuestos".

Los comunes son los socios más probables para aprobar las cuentas, ya que se repetiría la fórmula de 2023, aunque el Govern también ha abierto conversaciones con JxCat y la CUP. EFE

