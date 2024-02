Fernández (PP) pide a Illa explicaciones sobre las concesiones a la empresa del 'caso Koldo'

El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha pedido este sábado explicaciones al primer secretario del PSC, Salvador Illa, sobre las concesiones a la empresa vinculada al 'caso Koldo' durante su etapa como ministro de Sanidad. "Le exijo que se explique y exijo que no se esconda", ha reclamado Fernández en la jornada interparlamentaria de diputados del PP celebrada en el Centre Cívic Fort Pienc en Barcelona, donde ha pedido que aclare las informaciones sobre la relación entre el Ministerio de Santidad cuando lo dirigía y Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. Fernández ha aludido así a la investigación por un caso de mordidas en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia entorno a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. "No puede presentarse ante la sociedad catalana como un candidato a presidir la Generalitat si no elimina cualquier sombra o sospecha de corrupción en su gestión pública", ha constatado el dirigente de los 'populares', que ha asegurado que es absolutamente imprescindible que el socialista dé explicaciones. Asimismo, el secretario general del PP en Cataluña, Santi Rodríguez, ha exigido "que nadie se vaya de rositas" y ha subrayado que Illa tiene que aclarar si todo lo ocurrido durante su gestión fue limpio o no, así como explicar por qué desde su ministerio también se hizo concesiones a la empresa vinculada a la trama del 'caso Koldo'.