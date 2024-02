Feijóo viaja este sábado a Valencia para apoyar a las víctimas del incendio y agradecer la labor de los bomberos

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, viajará este sábado a Valencia para solidarizarse con los familiares de las víctimas del incendio y agradecer la labor que han realizado los bomberos, los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad en la extinción y en el rescate de los heridos, según han avanzado a Europa Press fuentes de la formación. Feijóo ha estado desde el primer momento en contacto con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, para conocer de primera mano la evolución del incendio originado en un edificio de 14 plantas de la zona de Campanar, que ya ha dejado al menos diez fallecidos. El jefe de la oposición viajará a Valencia este sábado para participar junto a Mazón y Catalá en el minuto de silencio por los fallecidos y allí trasladará su pésame a los familiares de las víctimas de esta tragedia y a los heridos que "lo han perdido todo". Además, Feijóo quiere agradecer el "combate heroico" que han realizado los servicios de extinción, han señalado las mismas fuentes, que han indicado que no ha viajado este viernes a Valencia para "no entorpecer" la labor que se estaban realizando en la búsqueda de desaparecidos. "Valencia tiene a todo el PP a su disposición", dijo este viernes Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial 'X', donde ya ha agradecido a los efectivos "su participación heroica en el control del incendio y rescate de los vecinos". PAQUETE DE MEDIDAS PARA LOS AFECTADOS La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia han anunciado un primer paquete de medidas urgentes para que las personas afectadas por el gran incendio declarado este jueves en el barrio de Campanar "no tengan ni un minuto de incertidumbre": los vecinos serán alojados temporalmente en viviendas de un edificio de propiedad municipal y contarán con ayudas de 6.000 a 10.000 euros para hacer frente a sus necesidades estos primeros días. Además, las familias que a continuación deseen alquilar una vivienda contarán con ayudas de entre 1.000 y 1.500 euros y las que quieran adquirir un nuevo inmueble tendrán el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 0%, así como transporte público gratuito de la Generalitat y asistencia psicológica permanente, según han anunciado el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de la ciudad. El presidente del Gobierno, que ha visitado este viernes Valencia, ha trasladado la "solidaridad, cariño y simpatía" del Ejecutivo a los familiares de las víctimas del incendio. Además, ha agradecido la "labor, compromiso y dedicación" de los servicios de emergencias.