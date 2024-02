Feijóo, "orgulloso" del "ejemplo" que ha dado Valencia a España con su solidaridad: "Son un gran pueblo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que la Comunitat Valenciana y la ciudad de Valencia "han dado un ejemplo" "al conjunto de los pueblos de España" tras el incendio en dos edificios del barrio de Campanar --que ha dejado 10 víctimas mortales, según la última cifra oficial-- y ha asegurado que la solidaridad del pueblo valenciano "ha quedado acreditada", algo de lo que se ha mostrado "muy orgulloso". "Son un gran pueblo", ha expresado Feijóo este sábado en Valencia, donde ha participado en el minuto de silencio celebrado en memoria de las víctimas del incendio ante el Ayuntamiento de la ciudad, junto con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa, María José Catalá. El dirigente del PP ha transmitido su "solidaridad, dolor e impacto" a los vecinos afectados por el incendio del edificio de Campanar, a la vez que ha puesto en valor "la coordinación y la diligencia" de las administraciones públicas como la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de la capital. "Desde el jueves a media tarde, toda España se ha vuelto Valencia y Valencia ha sido toda España", ha expresado. Feijóo ha alabado desde Valencia "todas las muestras de coordinación, funcionamiento y solidaridad" que ha trasladado la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento "a toda España". También ha mostrado su reconocimiento a los efectivos de bomberos, "que han trabajado muy bien". En este sentido, ha puesto en valor la coordinación que se ha llevado a cabo desde la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia: "No es fácil estar a la altura de las circunstancias cuando ves tanto dolor y tanta impotencia". "EJEMPLO DE CARIÑO Y AFECTO" Así, ha reivindicado que los servicios y las administraciones públicas han dado "un ejemplo de coordinación, profesionalidad, rigor y entereza, pero también de cariño y afecto a las personas que han sufrido este accidente". El líder 'popular' ha mostrado su pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos, "algunos de ellos bebés", a quienes ha indicado que les "acompaña en el dolor", como también a "aquellas personas que todavía tienen familiares o amigos desaparecidos". Además, ha expresado su "solidaridad" con los bomberos heridos durante las labores de extinción del incendio, especialmente a los que continúan hospitalizados, y ha aplaudido su labor en estas condiciones. "Los bomberos del Ayuntamiento y la Generalitat han hecho un excelente trabajo, han intentado salvar vidas arriesgando las suyas y eso es algo que queda en la retina de todos los españoles", ha apuntado. Núñez Feijóo, que ha asegurado que "todos los españoles seguimos este fatal incendio que ha sufrido" Valencia, ha hecho hincapié en que en "momentos complejos" como estos es "cuando se ve realmente el compromiso con el servicio público". Por ello, ha defendido que las ayudas puestas en marcha desde el gobierno autonómico y el consistorio que "dicen mucho en favor de la Generalitat y del Ayuntamiento" y de la "coordinación y la diligencia" de las administraciones públicas. LOS PRÓXIMOS DÍAS "VAN A SER MUY DUROS" En cualquier caso, ha avisado de que todavía "queda mucho trabajo" y que los próximos días "van a ser muy duros" para las personas afectadas, puesto que algunas de ellas "han perdido todo lo que tienen, su casa, sus recuerdos". No obstante, ha considerado que eso "es lo de menos" porque "hay gente que ha perdido para siempre a su familia", algo "imposible de restituir". Asimismo, Feijóo ha reconocido que el pueblo español "ha sentido como si fuese en su calle o en el edificio colindante" lo que ha ocurrido en Valencia y ha mencionado el caso de cuando tuvo que "gestionar", como presidente de Galicia, el accidente de un tren Alvia a la entrada de Santiago, en Angrois. "Me acordé muy mucho de aquellos momentos", ha admitido, para seguidamente insistir en que los efectivos en Valencia han hecho "muy buen trabajo". Finalmente, Feijóo, en nombre de "la familia del Partido Popular", se ha mostrado a disposición de la ciudad y de toda la Comunitat Valenciana: "Tenemos muy claro que todo aquello que podamos hacer tanto en el Congreso como en el Senado y todo aquello que podamos trasladar, estamos a disposición y a la orden".