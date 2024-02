El Bada Huesca quiere volver a la senda del triunfo frente al BM Benidorm

Huesca, 24 feb (EFE).- El Bada Huesca quiere volver a la senda del triunfo este domingo ante el BM Benidorm y, sobre todo, reforzar la moral tras la dura derrota sufrida en la anterior jornada que le infringió el BM Puente Genil.

El conjunto oscense sigue teniendo las bajas de semanas anteriores de los extremos Gerard Carmona y Carlos Pérez, mientras que se ha recuperado el portero Leo Tercariol.

José Francisco Nolasco, entrenador del Bada Huesca, ha comentado que durante la semana han buscado soluciones y han hablado sobre la necesidad de mejorar para que "no se vuelva a repetir otra vez, sobre todo en defensa, que es donde se fundamenta el partido, ya que puedes hacer un buen partido pero si no haces una buena defensa, no haces nada, aunque también es importante el balance ofensivo".

Nolasco quiere que los aficionados vuelvan a ver a su equipo igual que cuando se enfrentaron a Valladolid y Logroño y asegura que están "con ganas de ofrecerles un gran espectáculo de balonmano como el que vieron en el Palacio ante el Logroño" y que les sirva a todos "para poner en valor lo que se está haciendo".

Sobre el BM Benidorm, José Francisco Nolasco destaca la calidad y experiencia de sus jugadores como Durovic, Moscarielo o Sempere, pero "sobre todo hay que estar atentos a Valles, que es el que lleva el peso del partido y se juega como él quiere, al ritmo que impone y las faltas que hay que hacer".

Otro aspecto importante para el técnico ilicitano es que en la segunda vuelta también hay que empezar a pensar en el factor goles. "Si ganamos, en caso de empate, les ganaríamos el golaverage, que habrá que tener en cuenta al final de temporada, porque hay mucha igualdad y te puede hacer subir puestos en la clasificación”, ha explicado.

El partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Liga Plenitude ASOBAL entre el Bada Huesca y el BM Benidorm se disputará este domingo a las 18:30 horas, en el Palacio de los Deportes de Huesca, con arbitraje de Florenza y Ausás. EFE

