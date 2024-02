Ana Pontón cree que los gallegos "avalaron el trabajo" del BNG y se muestra "con más fuerzas que nunca" para seguir

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha agradecido este sábado a toda la militancia nacionalista su trabajo para alcanzar "un resultado histórico" en las elecciones autonómicas del pasado domingo que, aunque no llevaron al Bloque a la Xunta, para ella los gallegos "sí avalaron" la labor de su formación, por lo que se muestra "con más ilusión, más ganas y más fuerza que nunca" para "seguir construyendo este país". En su intervención ante el Consello Nacional --máximo órgano de decisión entre asambleas-- para evaluar el resultado electoral del 18 de febrero, Pontón ha asegurado que liderarán la oposición "desde el rigor y la seriedad" y "en positivo". Así, ha aprovechado para agradecer "a todos y cada uno de los que confiaron" en el proyecto del BNG: "Quiero que sepan que su ilusión y esperanza ha cambiado el país y que nada volverá a ser igual", ha reafirmado. En esta línea, se ha comprometido a trabajar "con humildad y con más fuerza" para "seguir ensanchando la base social del BNG". En este punto, Pontón ha sostenido que el resultado del Bloque también ha sido fruto de "un trabajo colectivo", de una organización y una línea política "clara y acertada" que, en su opinión, "se consolidó en una campaña que alimentó una ola de empatía con el BNG". "Una vez más, volvimos a comprobar que el BNG tiene a la mejor militancia del mundo. Hay que decirlo, porque es cierto: nunca llegaríamos a aquí sin toda la ilusión y esperanza de esos hombres y mujeres que militan en el amor a Galicia", ha reivindicado entre aplausos de los miembros del Consello Nacional. "OTRA FORMA DE HACER POLÍTICA" Además, Ana Pontón ha señalado que el Bloque demostró "que hay otra forma de hacer política": "La política de las ideas, de la ilusión; frente al insulto, la mentira y la descalificación". Una forma de hacer política que, según la portavoz del BNG, "hizo que muchas personas creyeran" en su proyecto. En este sentido, ha asegurado que los resultados que salieron de las urnas dejan otras cuestiones "muy claras", como que el BNG "es la alternativa indiscutible al PP" y que "cada vez son más las personas que piensan que otra Galicia es posible". "No logramos romper la mayoría del PP, pero Galicia ya ha cambiado y la Galicia que salió de las urnas es otra", ha insistido. Asimismo, ha apuntado que "el enorme caudal de apoyo" será "la base sólida para construir una alternativa de futuro en los próximos cuatro años". Sobre esto, ha defendido que el grupo parlamentario no se limitará solo a la crítica, sino que pondrá encima de la mesa "las soluciones que pondría encima de la mesa un gobierno del BNG". En concreto, ha reiterado que usarán su "fuerza" para defender "la sanidad pública, una enseñanza libre de recortes, una vejez tranquila" o "oportunidades para los jóvenes", así como "una Galicia productiva, implicada en la lucha contra el cambio climático, que coloque la riqueza al servicio del país". "Seremos la voz de la mayoría social, pero sabiendo que tenemos detrás a más ciudadanía que nunca", ha aseverado. UN PP "MÁS PREPOTENTE" Ante todos estos "retos", Pontón ha afirmado que el PP "haría bien en tomar nota de las miles de personas que no avalan su gestión y que no quieren lo de siempre". En este sentido, ha dicho que tiene la impresión de que habrá un PP "más prepotente y absolutista que nunca", además de "incapaz de la más mínima autocrítica ni diálogo para llegar a acuerdos de país". "Tenemos al PP más ultra de todos los tiempos, que seguirá al pie de la letra la estrategia de confrontación que le marcan desde Madrid. Desde el BNG tenemos que hacer una oposición con propuestas y constructiva. Frente al miedo, la ilusión y la esperanza; frente a las mentiras y la manipulación, medidas concretas para mejorar la vida de la gente", ha destacado. SEGUIR TRABAJANDO Por último, Ana Pontón ha vuelto a agradecer "la confianza" que le han dado los gallegos en estos comicios autonómicos de los que, ha añadido, sale un BNG "fortalecido, con más ganas e impulso que nunca" para defender a Galicia "y a su gente". "Los grandes cambios transformadores necesitan tiempo, pero el camino ya está marcado y el objetivo está más cerca porque hay una Galicia en marcha", ha sostenido. Por todo esto, ha hecho un llamamiento a "seguir trabajando con ilusión y esperanza" y "tendiendo la mano a todas las personas que quieren construir un país mejor" para que "cada vez más gallegos se sumen al BNG". Y lo harán, ha asegurado, "como hasta ahora, siempre con la mano tendida, una sonrisa y la confianza y el orgullo de ser gallegos y gallegas". "Lo que siento es un tremendo orgullo de lo que consiguió esta organización. En ocho años pasamos de que nos dijeran que estábamos desahuciados, a romper todos los techos, a conseguir que uno de cada tres gallegos nos apoyaran, a situarnos como alternativa real. Yo ahora tengo más ilusión, más ganas y más fuerza que nunca para seguir construyendo este país. Si algo han hecho los gallegos es avalar el trabajo que estamos haciendo", ha zanjado.