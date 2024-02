Albares: "Seguiremos al lado de Ucrania hasta que podamos celebrar el último día de esta guerra cruel"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dejado claro que España estará junto a Ucrania hasta que acabe la "guerra cruel" iniciada por Rusia hace dos años, al tiempo que ha reclamado una vez más la retirada inmediata de las tropas rusas y ha dejado claro que guardar silencio no es una opción. "Ante una guerra de agresión, el silencio toma partido. Callar va en contra de las víctimas", ha sostenido Albares en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, reunida este viernes en Nueva York con motivo del segundo aniversario de la invasión rusa, incidiendo en que "aceptar que la voluntad de uno puede pasar por encima del orden internacional enviaría una señal muy negativa al resto de naciones del mundo". El ministro ha condenado una vez más "los continuos ataques contra civiles, áreas residenciales, hospitales y escuelas" así como "los actos criminales ejercidos contra civiles". "A quienes han cometido esos crímenes les mostraremos el camino de la Corte Penal Internacional", ha advertido, subrayando que "no puede haber impunidad". Albares ha recordado en este punto a la cooperante española Emma Igual, muerta el año pasado en "un ataque indiscriminado" de Rusia "mientras protegía la vida de los demás". "De esta y otras atrocidades deberán responder sus autores ante la justicia", ha recalcado. "Hoy estamos aquí en recuerdo de aquel terrible 24 de febrero, defendiendo la paz y los principios de la Carta de las Naciones Unidas", ha aseverado Albares ante los representantes de los estados miembro de la ONU, entre ellos muchos de sus homólogos. "Seguiremos al lado de Ucrania hasta que nos reunamos de nuevo, en esta Asamblea, no para recordar el primer día de una guerra cruel sino para celebrar su último día y el comienzo de una paz justa en una Ucrania libre", ha subrayado, al tiempo que ha aprovechado para exigir "la retirada inmediata" de las tropas rusas "de la totalidad del territorio ucraniano". "La agresión a Ucrania no debe durar ni un día más", ha rematado.