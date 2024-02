Ábalos descarta dimitir pero admite que si el 'caso Koldo' hubiera estallado cuando era ministro sí lo habría hecho

El exministro de Transportes y diputado socialista José Luis Ábalos ha anunciado que se niega a dimitir y dejar su escaño en el Congreso, si bien ha admitido que si el 'caso Koldo' que involucra al que fuera su asesor hubiera estallado cuando era miembro del Gobierno, sí lo habría hecho. "Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido. Y en el momento", ha explicado Ábalos en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la ha incidido que sin embargo ahora no es miembro del Ejecutivo y que en el ámbito de sus funciones como diputado no tiene "ninguna responsabilidad". Ábalos ha recordado que no está "acusado por nada" y que no está implicado en ninguna trama de corrupción, y que en todo caso se le puede reprochar su "capacidad política para seleccionar al personal" y el haber confiado en personas que le decepcionaron. "Si eso me inhabilita políticamente, es más, posiblemente me inhabilita de por vida para todo ya (...) me parece tremendo", ha proseguido.