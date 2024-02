Robles evita pronunciarse sobre si Ábalos debe dejar su escaño: "Cada uno tiene que saber lo que debe hacer"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitado pronunciarse sobre si el diputado y exministro de Transportes del PSOE José Luis Ábalos tiene que dejar su escaño, después de que Koldo García, el que fuera su asesor cuando estuvo al frente de la cartera, se haya visto implicado en una trama de presuntas mordidas de dinero desviado desde contratos suscritos para la compra de mascarillas durante la pandemia. Cuestionada sobre este asunto en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la titular de Defensa ha expresado que no le corresponde a ella "decir" si Ábalos debe dejar su asiento en la Cámara Baja, y ha añadido que "cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer cada uno". En este sentido, ha reiterado que, "como no puede ser de otra manera", la justicia tiene que ser la que "dilucide las responsabilidades". Así, ha señalado que conoce que la Fiscalía Anticorrupción está trabajando en este ámbito judicial y que "naturalmente se llegará hasta el final en el esclarecimiento de los hechos respecto a la corrupción". "No puede haber ningún tipo de tolerancia y quien tenga responsabilidades (...) pues tendrá que asumir y pagar el precio que corresponda desde el punto de vista del Código Penal", ha proseguido Robles, recordando no obstante que la responsabilidad "la marcan los jueces". También ha vuelto a decir que le parece "una vergüenza lo que ha ocurrido", y que es "absolutamente inaceptable" que alguien con responsabilidades públicas como el asesor de un ministerio "pueda realizar estas actuaciones". "Es algo que produce bochorno, que produce vergüenza, yo espero y lo esperamos todos en el Gobierno que se llegue hasta el final en el esclarecimiento", ha zanjado.