Redondo recupera el "que España funcione" de Felipe González y cree que es muy necesario porque el país está "peor"

El ex secretario general del PSOE de Euskadi Nicolás Redondo ha reivindicado el "que España funcione", el eslogan utilizado por Felipe González en el final de campaña de las elecciones de 1982, y cree que es "más necesario que nunca" ya que el país está "peor que estaba". A su juicio, González fue "más reformista que socialista" que se adaptó a la realidad española de aquel momento, algo que ha defendido. "Es imprescindible un gran partido de centro izquierda, reformista, independiente y moderado", ha lanzado. Así se ha expresado Redondo durante su intervención en el acto organizado por el Colectivo Fernando de los Ríos titulado '¿Hay espacio en las europeas? Tras las gallegas', en el que han participado también el ex secretario general del Partido Socialista en Euskadi Nicolás Redondo Terreros, la eurodiputada Soraya Rodríguez y el sociólogo José Antonio Díaz, que se ha celebrado en el Auditorio World Law Foundation de Madrid. El ex secretario socialista ha lanzado que lo que le importa es "que España funcione" y que para ello, ha continuado, es necesario "aquel carácter político abierto" que tenía el PSOE "que era capaz de integrar a mucha gente", ha subrayado. A su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene el gobierno de la nación a costa de perder el poder municipal y autonómico" y la "mayoría socialista ha aceptado este cambio radical sin decir nada", por lo que ha defendido la creación de un "frente amplio de izquierdas". En otro orden de cosas, la eurodiputada Soraya Rodríguez ha asegurado que en Europa se vive "con preocupación" cómo puede formarse la Cámara tras las elecciones europeas, si bien se ha mostrado esperanzada de que "hay espacio" ya que hay "un número importante de ciudadanos que se sienten demócratas progresistas identificados con el centro izquierda" y "bastante alejados del populismo sectario". Asimismo, ha lamentado la situación de "deterioro, polarización y confrontación" que "está construyendo" el PSOE, invitando a la reflexión ante la "lógica del secesionimo nacionalista que ha abrazado" la formación socialista. En la misma línea se ha expresado Guillermo del Valle, que ha subrayado las palabras de Rodríguez indicando que "hay esperanza" de un espacio en los comicios europeos y lamentando que el PSOE haya renunciado a un proyecto de mayorías ", en referencia a los resultados electorales en Galicia. "El PSOE renunció y subcontrató, convirtiéndose en un mero servicio. Y la consecuencia se ha visto. La gente vota al original, no a las copias", ha lanzado del Valle.