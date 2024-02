Redondo defiende la Ley de Paridad pese a admitir que no resolverá todas las brechas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido este viernes la Ley de Paridad, pese a admitir que con ella no se resolverán todas las brechas, y ha reivindicado que los progresos legislativos en materia de igualdad, desde 2004, han venido de la mano del PSOE. "Todos los grandes progresos legislativos han venido de la mano del PSOE, y nos han traído hasta aquí. Son leyes que reconocen, avanzan e impulsan la igualdad", ha dicho acompañada del primer secretario del PSC, Salvador Illa, durante la jornada que han celebrado bajo el lema 'Acelerar el progreso: hacia un futuro del trabajo feminista, sin violencia hacia las mujeres y con perspectiva europeísta'. Para Redondo, la Ley de Paridad representa un "avance legislativo", pese a admitir que con ella no se resolverán todas las brechas porque debe acompañarse de una red extensa institucional de políticas públicas que abarquen los problemas e impulsen soluciones. "Sin esos planes de igualdad en las empresas, sin esas instituciones y esos instrumentos que van avanzando en igualdad, realmente no se progresa adecuadamente. Y luego con los recursos necesarios, con los presupuestos necesarios", ha destacado. Según Redondo, cuando se aprueban leyes que establecen o exigen la igualdad en todos los niveles se incorporan "diques para que estos cambios se mantengan en el tiempo". LEY "JUSTA" En su opinión, la Ley de Paridad es "justa porque incorpora a las mujeres, al 51% que somos, en todos los ámbitos de decisión, políticos y también empresariales, y se da un paso más hacia esa igualdad real de oportunidades". "Tenemos un Gobierno feminista, paritario, pero no había una normativa que exigiera esta paridad de futuro. Es importante también reconocerla e imponerla con carácter legislativo, y en todas las instituciones del Estado", ha apuntado. En su opinión, no será fácil incorporar a las empresas a la igualdad y la paridad, pese a reconocer que algunas ya lo han hecho voluntariamente, pero "la ley impulsará este cambio y acelerará el progreso y la igualdad que tan necesaria es". Tras defender que la igualdad es transversal, ha llamado a ser consciente de todo lo que se ha hecho hasta ahora en pro de la igualdad, sacando pecho así de cuestiones como la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesinoal. "Son elementos que van cerrando brechas, pero hay muchísimo que hacer", ha subrayado la ministra, que ha pedido colaboración institucional y desde el ámbito empresarial para avanzar.