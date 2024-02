PP rechaza el pleno monográfico para analizar las residencias pedido por Más Madrid y apoyado por PSOE y Vox

La Junta de Portavoces, con los votos en contra del PP, ha rechazado la petición de Más Madrid para celebrar un pleno monográfico para analizar la situación de las residencias en la Comunidad de Madrid. Así lo han explicado a Europa Press fuentes de la Junta, que han precisado que toda la oposición --Más Madrid, PSOE y Vox-- han votado a favor en esta reunión convocada 'ad hoc' para decidir sobre el Pleno. Más Madrid anunció ayer el registro de esta petición, que incluía preguntas de respuesta oral a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Los trágicos hechos acaecidos recientemente justifican la celebración urgente de un debate en que puedan tratarse los aspectos relacionados con los centros residenciales de personas mayores públicos en la Comunidad de Madrid", sostenía el partido, en referencia a la muerte de tres mujeres tras el incendio de la residencia de mayores Juan XXIII de Aravaca, en la capital. PP RECHAZA EL "JUEGO" DE LA IZQUIERDA Tras esta reunión, en rueda de prensa el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha sustentado su 'no' a esta petición en que desde sus filas no van a "entrar en el juego de la izquierda" de hacer "revisionismo" y "plantear una sombra de dudas" sobre las residencias de mayores. "No vamos a ser partícipes de recatar una vez más el dolor de la pandemia para seguir extendiéndolo y para que con ese dolor de las víctimas, la izquierda madrileña intente hacer política", ha espetado. Asimismo, ha negado que sea necesario este Pleno monográfico porque tienen "innumerables recursos" para poder tratar este tema en la Cámara de Vallecas y ha enumerado entre ellas las preguntas orales en comisión, las escritas y las peticiones de información al Gobierno. Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha indicado que desde la oposición se ha dicho "lo mismo", que le parece bien que pueda haber un debate político sobre ello y analizar esta cuestión. Más crítica ha sido la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha acusado al PP de "bloquear" las iniciativas sobre residencias en un intento de que no se hable de las "grietas que ponen en peligro la vida de las personas" que viven en ellas. "Ya tumbaron la Comisión de Investigación en el año 2021 con la ayuda de Vox, ocultan las actas policiales y bloquean el debate. Cada vez que intentamos arrojar luz sobre lo que ha sucedido en las residencias de mayores, el Partido Popular se pone del lado de la ocultación y la oscuridad", ha remarcado. PP ADELANTA SU NO A LA COMISIÓN DE ESTUDIO DEL PSOE Por otra parte, en la rueda de prensa también se ha tratado la propuesta del PSOE de crear una comisión de estudio en el Parlamento autonómico para analizar la situación actual de las residencias de mayores. Preguntado el portavoz del PP si la apoyará --condición imprescindible para que salga adelante-- ha asegurado que no van a "a participar de las iniciativas en las que la izquierda pretenda hacer una revisión general y plantear una sombra de duda sobre el modelo residencial en la Comunidad de Madrid". Más Madrid, por su parte, ha confirmado su apoyo a esta iniciativa, aunque entiende que se queda "corta", ya que debería ser una comisión de investigación. Lobato, por su parte, ha recordado que el PP tumbó cada propuesta de abrir un espacio como el que solicita Más Madrid y ha llamado a la unidad para ser constructivo de cara a mirar al modelo residencial del futuro.