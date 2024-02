Piden tres años de prisión para una mujer acusada de coacciones de tinte xenófobo a sus vecinos

La Fiscalía Provincial va a solicitar tres años de prisión para una mujer de Almería acusada de coaccionar a sus vecinos, un matrimonio y sus cuatro hijos menores de edad, a los que habría perturbado con distintas acciones como poner "un paquete con colillas de porros" en su buzón con la palabra "moro" y a los que habría dirigido expresiones con ánimo "despectivo" y una "clara referencia despreciativa" a la nacionalidad de los perjudicados. El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha ordenado la apertura de juicio oral contra la mujer en un juzgado de lo Penal por un presunto delito continuado de coacciones conforme las acusaciones de la Fiscalía y la acusación particular, sentido en el que le insta a depositar una fianza de 20.000 euros en la cuenta judicial. Conforme a la calificación provisional de hechos del Ministerio Público, consultada por Europa Press, la mujer habría comenzado a "amedrentar" a sus vecinos, con los que comparte el mismo edificio, al menos desde el mes de abril de 2022 mediante un "continuo hostigamiento". En este sentido, sostiene que la acusada habría introducido "prácticamente a diario" en el buzón de la familia "basura" así como "una bolsa de huevos rotos" o un "paquete con colillas de porros" con la palabra "moro". Igualmente, acusa a la mujer de colocar "diversos tipos de incienso junto a la ventana de los perjudicados" para provocar así "un olor insoportable" en la vivienda donde habitan los menores, con edades comprendidas entre los 2 y 14 años. En este sentido, también la acusa de haber deslizado "aceite en el tramo de las escaleras" para "provocar resbalones", toda vez que en otras ocasiones habría requerido la presencia policial en el domicilio de los denunciantes "sin motivo" y únicamente para perturba su descanso. Dichas conductas habrían dado lugar a "una convivencia insoportable" en la que además la mujer habría dirigido a sus vecinos expresiones despectivas tales como "educa a tus hijos", "vuelve a tu país si no quieres oler a mierda" o "moros de mierda", lo que supone, a juicio de la Fiscalía, una "clara referencia despreciativa a la nacionalidad de los perjudicados". Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía también va a solicitar una orden de alejamiento de 500 metros de la mujer con respecto a la familia durante un periodo de cinco años al igual que la acusación particular, ejercida por el letrado Nabil El Meknassi, quien solicita una indemnización por daños morales para los afectado de 15.000 euros mientras que el Ministerio Público sitúa dicha indemnización en 5.000 euros.