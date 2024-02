Montero denuncia que Moreno "no le tose" a Ayuso, a pesar de que la política fiscal de Madrid "atenta" contra Andalucía

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha denunciado este viernes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no le tose" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que la política fiscal de esa región "atenta gravemente contra los intereses" de la comunidad andaluza. Durante su participación en un desayuno-coloquio del Foro Joly, Montero ha criticado que Juanma Moreno "quiera competir" en materia de política fiscal con Ayuso, lo que es "un error" porque Andalucía no puede competir en ese entorno porque la capacidad recaudatoria que tiene la Comunidad de Madrid, por el efecto capitalidad, no tiene nada que ver con la que tiene la comunidad andaluza. "Cuando en Andalucía se bajan o se suben los tipos tiene un efecto distinto en la recaudación que cuando lo hace Madrid", según Montero, quien ha insistido en que "nunca Andalucía puede competir" ahí y, sin embargo, Moreno "quiere entrar en esa carrera". "¿Quiere entrar en esa carrera porque está convencido de que puede llegar ahí a algún lado?", ha planteado la ministra, agregando acto seguido que "nosotros tenemos que competir en otros entornos y ser capaces justamente de denunciar que otros hagan un dumping fiscal que obligaría a que el resto de comunidades lo hicieran". Tras indicar que esa actitud de Moreno es una "suerte de populismo fiscal", ha añadido que las medidas en materia de fiscalidad que el PP aplica en las comunidades donde gobierna son "cosmética y maquillaje" y está instalado en el discurso "muy peligroso del vaciamiento fiscal", como si "la sociedad viviera mejor cuanto menos impuestos se pagan". Los únicos que viven mejor, según ha recalcado, son los "ricos", pero no la clase trabajadora o la clase media, que lo es porque tiene servicios públicos. Para Montero, en Andalucía hay políticas que "favorecen a las rentas más altas", como ha supuesto la eliminación del impuesto de patrimonio o del impuesto de sucesiones y donaciones. Lo que no puede ser, en su opinión, es que el Gobierno andaluz se dedique a bajar impuestos y, en cambio, le pida al Ejecutivo nacional que los suba para que la comunidad reciba más recursos. "No se puede ejercer competencia a la baja si después uno pide dinero al Gobierno de España", ha apuntado. REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA De otro lado, respecto al reparto de los fondos de la financiación autonómica, la ministra ha señalado que "populista" sería un reparto "per cápita", pero todo es "mucho más complejo" y hay que hacerlo "por población ajustada", teniendo en cuenta variables como la dispersión de población o la insularidad, que es lo que provoca que haya comunidades que estén arriba o abajo. No obstante, ha considerado que "hay demasiada diferencia entre la comunidad que más cobra y la que menos cobra" y que la totalidad del modelo de financiación requeriría de más recursos. Montero ha indicado que es "obvio que Andalucía está recibiendo más recursos que nunca", ya que en los cinco últimos años del Gobierno de Pedro Sánchez, ha llegado a esta comunidad un 46% más, 44.000 millones de euros más (6.000 millones más al año), de que lo que recibía con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ha señalado que la cifra de 4.000 millones que reclama Moreno se ha quedado "antigua", porque es menos de lo que la comunidad andaluza está recibiendo en este momento. Ha querido dejar claro, en cualquier caso, que hay que reformar el modelo de financiación autonómica y dar más recursos a Andalucía, pero lo que no se puede es utilizar "la financiación autonómica como única política de confrontación con el Gobierno de España".