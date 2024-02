Montero confía en un acuerdo con Junts y en que la amnistía marcará una "política de éxito" como la de Zapatero con ETA

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado este viernes confiada en que el PSOE y Junts per Catalunya alcanzarán un acuerdo sobre la proposición de ley de amnistía que marcará una "política de éxito" como la que, a su juicio, protagonizó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero cuando afrontó el fin de la actividad terrorista de la banda ETA. De igual modo, ha apuntado que "no es verdad que haya un pacto fiscal" con Cataluña en el acuerdo que el PSOE suscribió con ERC para la investidura de Pedro Sánchez. Señala que en ese pacto "pone que lo que se haga en Cataluña se va a hacer exactamente igual en el resto de territorios", según ha remarcado antes de aseverar, en esa línea, que "no va a haber ningún tipo de privilegios para Cataluña". La también vicesecretaria general del PSOE se ha pronunciado sobre esta cuestión durante su participación en un encuentro informativo organizado por el Grupo Joly en Cádiz, donde ha señalado que no se resigna a mantener prorrogados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que está "trabajando" en las cuentas públicas para este ejercicio "dialogando con los grupos" políticos. Sobre el caso concreto de Junts, ha apuntado que sigue teniendo sus "contactos" para la elaboración de las cuentas públicas, y ha añadido que intuye que el posible "acuerdo" sobre la ley de amnistía es "muy importante" al respecto. Considera por tanto que "va a haber acuerdo" y, de hecho, espera que "pronto, sabiendo que el Gobierno tiene unas líneas que son muy claras", y es que "la amnistía entró constitucional y tiene que salir constitucional", según ha remarcado. Preguntada por si cree que la sociedad española asumirá ese mensaje, la 'número dos' del PSOE ha defendido que "con esta materia, como con otras, los gobiernos y los presidentes se enfrentan a lo largo de sus legislaturas a retos que trascienden las propias legislaturas". Así, ha indicado que Felipe González "se enfrentó al reto de construir un Estado del bienestar y de integrarnos en Europa, tuvo que hacerlo contra viento y marea, y tuvo que hacer un referéndum para nuestra integración en la OTAN, porque entendió que el aislamiento de España del entorno internacional le restaba capacidad de desarrollo a nuestro país". "Y acertó", ha remarcado Montero antes de añadir que Zapatero "tuvo que enfrentar" cuando gobernaba "el ignominioso ataque de ETA durante unos años muy complicados". Según ha señalado, para el entonces dirigente socialista, "por encima de sus legislaturas estaba el reto de combatir al terrorismo y, por tanto, dejar una herencia en España de paz después de los años de plomo" que se habían vivido, y "lo consiguió", y "fue una política de éxito", según ha valorado antes de augurar que "lo mismo va a ocurrir" con la amnistía, que también "se está criticando". "Será una política de éxito que está por encima de las legislaturas", ha vaticinado la vicepresidenta, que también ha defendido que "el principal desafío al que se enfrenta un Gobierno después de los incidentes del 2017" en Cataluña es "la normalización de la convivencia democrática". Además ha reprochado que "el que no lo quiera ver está en política de ajuste corto o en la política del regate", y ha defendido que Pedro Sánchez "tiene que abordar" esta cuestión, al igual que desde el Gobierno "lo tenemos que saber explicar". A su juicio, que "la convivencia se abra camino es bueno para España, para Andalucía y, por supuesto, para Cataluña" y cree que todos comparten --incluido el presidente del PP, Albero Núñez Feijóo, según ha apostillado-- "que la única posibilidad de poder seguir avanzando" pasa por "un plan de reconciliación para Cataluña". "Lo que pasa es que ellos (los 'populares') lo dicen en privado, lo negocian bajo cuerda", y "nosotros lo decimos públicamente y lo negociamos y lo hablamos a la vista de todos los ciudadanos", ha añadido.