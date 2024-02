Montero acusa al PP de usar los asesinatos de Barbate para confrontar con el Gobierno y afea que "quitó 1.500 efectivos"

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado que miembros del Gobierno del PP en Andalucía "se rasguen las vestiduras" hablando de seguridad y "exigiendo más recursos" en el Campo de Gibraltar (Cádiz) cuando en la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España "quitó de esta zona más de 1.500 efectivos". "Este debate es un debate muy serio y no se puede utilizar el dolor de unos asesinatos para confrontar otra vez con el Gobierno de España", ha aseverado María Jesús Montero, añadiendo que el PP "no tiene ningún tipo de legitimidad ni de autoridad moral para hablar de estas cuestiones" al recordar que en Marbella "hay un patrimonio que se ha albergado a raíz también del negocio de la droga". En una conferencia en el marco de un Encuentro Informativo organizado por el Grupo Joly en Cádiz, la ministra ha defendido que el actual Gobierno socialista ha reforzado la comarca "en más de 3.000 efectivos" y que Sanz "se podía haber acordado cuando era delegado del Gobierno, que los retiró y podía alegrarse de que ahora los estemos reforzando". Montero ha lamentado que Juanma Moreno y Antonio Sanz "parece están en condiciones de darle lecciones al Partido Socialista de cómo hay que administrar la situación de este terrible problema de salud", aseverando por su parte que el Gobierno de España "va a seguir reforzando" y "trabajando" con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos sobre el narcotráfico. "Vamos a dejar de confrontar, vamos a sentarnos y vamos a ver cómo cada uno aportamos nuestras competencias para que esta situación pueda tener una respuesta única ante la ciudadanía y vamos a trasladarle a la ciudadanía compromiso y seguridad porque lo contrario es hacer política mala y sobre todo no arreglar problemas", ha argumentado. En ese sentido, ha señalado que el fenómeno del narcotráfico es "de una enorme complejidad" y que tiene "muchas perspectivas para poder abordarlo y sobre todo para poder combatirlo", por lo que "no es solamente una cuestión de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". En su opinión, esto requiere de una actuación "coordinada de todas las administraciones" porque esta situación "tienen que ver con la realidad económica, social y geostratégica" en la que se encuentra el Campo de Gibraltar y "con toda la capacidad que tengan los poderes públicos de poner sus activos al servicio de esto". INVERSIONES EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ En su intervención en este foro, la ministra ha detallado también las inversiones desarrolladas por el Gobierno de España en la provincia de Cádiz en los últimos cinco años, y que han propiciado situaciones como el fin del peaje en la AP-4 que une las provincias de Cádiz y Sevilla o inversiones por valor de 1.776 millones para afianzar al Puerto de Algeciras como puerta de entrada a Europa y al Mediterráneo. Montero ha afirmado también que el corredor del Hidrógeno Verde tendrá en Cádiz "uno de sus puntales", siendo éste "una apuesta clara" que responde a "la visión estratégica" del Gobierno para reindustrializar España y que está siendo respaldada por la iniciativa privada a través de grandes multinacionales como Cepsa en San Roque. "Se trata de convertirnos en un país referente en descarbonización, y Cádiz va a ser un pilar en esta transformación, uniendo el Campo de Gibraltar con el puerto de Rotterdam y dando respuesta a las necesidades de autonomía energética de la Unión Europea", ha sentenciado la responsable del Gobierno Central, detallando que se está aportando "1.555 millones a esta estrategia", que no se limita a la producción y exportación del gas, sino que su objetivo es "atraer a toda la cadena de valor". También ha manifestado "el apoyo indudable" del Gobierno a al sector aeronáutico, que tiene en la provincia "importantes centros productivos", y a los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz, que "con su apuesta por la innovación tecnológica ha conseguido dar la vuelta a la situación de abandono en la que se encontraban, sin rumbo y sin proyecto". "Gracias al empeño del Gobierno de España, Navantia no sólo tiene carga de trabajo asegurada para las próximas décadas, sino que está acometiendo importantes inversiones en la Bahía para situarse a la vanguardia internacional, en materia digital y tecnológica, en materia de sostenibilidad medioambiental, o en transferencia de conocimiento. Esta es la mejor manera de garantizar su presente y su futuro industrial", ha manifestado. Entre otras cuestiones, la ministra ha hecho referencia a los 271 millones en inversiones la red viaria, como la conexión del aeropuerto de Jerez con la autopista, Tres Caminos, el cruce de Vejer, o la nueva variante de Algeciras, o el ramal de la Cabezuela, una obra "por la que hemos apostado en cada presupuesto y que, junto a la nueva terminal de contenedores, va a volver a situar al Puerto de Cádiz en el mapa".