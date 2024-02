Melanie Serrano: “El reencuentro con el Barça será inolvidable”

Sant Joan Despí (Barcelona), 23 feb (EFE).- Después de colgar las botas en mayo de 2022 tras 18 temporadas en el Barcelona, Melanie Serrano (Sevilla, 1989) ha decidido calzárselas de nuevo para jugar en las filas del Levante Las Planas, con el que pronto se enfrentará al club azulgrana en la Liga F, un partido que, según admite en una entrevista con EFE, será "inolvidable".

Pregunta - ¿Cómo está viviendo su vuelta al fútbol profesional?

Respuesta - Estoy muy contenta, todo está siendo muy fácil. A muchas de las compañeras ya las conocía de haber jugado con ellas en el Barça. las instalaciones también, al cuerpo técnico no, pero me han recibido muy bien. Me estoy adaptando muy positivamente y tengo ganas de sumar al equipo.

P - Debió ser especial volver a un vestuario.

R - Sí, el grupo me ha acogido muy bien, gratamente, con los brazos abiertos y ayudándome en todo. La verdad es que he sentido mucho respeto y mucha admiración, mucha alegría, así que es una bienvenida muy calurosa y estoy muy agradecida.

P - Es un referente para muchas futbolistas. ¿Siente que eso es un valor añadido?

R - Sí. Hay momentos que las compañeras pueden encontrarse más bloqueadas y no saben por qué, o durante un partido...sobre todo cuando las cosas van mal. Ahí tú tienes más ventaja porque ya has vivido esas cosas y puedes aprovechar eso para intentar hacerles ver las cosas de otra manera.

P - ¿Cómo sienta volver a la élite?

R - Es distinto, pero el cuerpo es sabio, nunca lo olvida. Yo me lo he tomado como si fuera una lesión pero sin haberla tenido, al menos hasta ahora. Como cuando te lesionas por una temporada larga y vuelves, es la mentalidad que he tenido para volver a enchufarme.

P - ¿Qué fue lo que le atrajo del proyecto para decidir descolgar las botas?

R - Habían muchos factores positivos y apenas de negativos, por eso acepté. Yo vivo en Blanes y mi familia está cerca. Además es un club que está creciendo y está haciendo las cosas bien, una décima posición en liga, muchas jugadoras que ya conozco. Creo que puedo aportar y sentirme importante en el grupo. Son muchos factores, también a nivel económico es una ayuda para la familia.

P - ¿No fue una decisión difícil de tomar?

R - Cuando tú tienes una vocación, una pasión, eso nunca desaparece. Yo puedo estar un año fuera del fútbol, sin haberlo estado, a nivel profesional, pero yo, hasta que esté en esta vida, el fútbol siempre va a formar parte de mí. Cuando una es futbolera el fútbol nunca se va de su piel, de sus sentimientos. Creo que forma parte de ti.

P - ¿Cómo fue esa primera conversación con su nuevo club?

R - Simplemente Ferran Cabello (el entrenador del Levante Las Planas) me dijo que aquí lo único que querían era que me divirtiera y fuese feliz. Por lo que es de agradecer que se dé valor a la felicidad antes que a otras cosas.

P - Ejerció como segunda entrenadora al Infantil ‘D’ femenino del Barcelona durante el curso pasado. ¿Cómo fue esa experiencia?

R - Me gustó mucho, lo echo de menos. De hecho aún tengo contacto con muchas jugadoras que siempre me agradecen como soy, como fui con ellas, las oportunidades que les di, todo lo que aprendieron… en un futuro me gustaría poder volver a entrenar.

P - ¿Ha notado un salto de calidad en la Liga F desde que se marchó?

R - Sí, creo que ha crecido pero hay mucha desventaja con los clubes importantes. La liga debería ser más regular para todos porque si no la competición tiene mucho desnivel y pierde su gracia. Deberían haber mejores recursos de cara a una mejor progresión del fútbol y que todo sea más igualitario.

P - El Barça sigue siendo el gran gigante de la competición. Las volverá a ver en menos de dos meses, y jugará en casa.

R - Son las mejores del mundo. Será un partido muy difícil, no debemos iniciar con miedo, ni con inferioridad. Si lo haces, estas muerta desde un inicio y quedarías en evidencia. Yo creo que el Levante Las Planas no se merece tampoco eso. Hay que luchar para que en ese partido entre todas saquemos un poco de orgullo de demostrar que también podemos dar la cara frente a un gran Barça.

P - Es una es una leyenda azulgrana, supongo que será un gran reencuentro, también a nivel emocional.

R - Entiendo que será especial y bonito encontrarme con compañeras con las que he vivido y pasado muchísimo tiempo. Será un reencuentro inolvidable, seguro.

P - De momento solo ha vivido dos partidos, el empate en casa ante el SD Eibar (1-1) y una derrota ante el Madrid CFF (2-1) que, sin embargo, dejó muy buenas sensaciones, el equipo peleó hasta el último minuto.

R - Sí, creo que en la derrota merecimos mucho más, los tres puntos. Pero es contra los rivales directos que no podemos fallar. Tengo la sensación que cuando las cosas van peor es cuando el equipo resurge, es curioso, es muy difícil de conseguir eso, pero el equipo lo demuestra, hay que aprovechar esa baza contra cualquier rival.

P - ¿Eso le ha sorprendido?

R - Conocía a muchas jugadoras por haber jugado con ellas en el Barça, así que ya sabía de la calidad, del equipo tan bueno que hay. La clasificación así lo dice.

P - Seguro que con su vuelta a la élite se ha marcado algún objetivo.

R - Sí, me marco mis objetivos. Yo me siento más cómoda como defensa, pero suelo dar muchas asistencias, y todo lo que sea ayudar en marcar goles o que no nos los hagan pues será bienvenido. A nivel de equipo, está claro; la permanencia y mejorar los resultados de la temporada anterior. Con el grupo que hay seguro que es posible. EFE

