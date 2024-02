María Jesús Montero, sobre si Ábalos debe dejar su escaño por el 'caso Koldo': "Yo sé lo que yo haría"

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha eludido este viernes decir explícitamente si el exministro de Fomento José Luis Ábalos debería renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados por lo que se ha sabido en relación a su exasesor Koldo García, si bien ha remarcado que ella sabe lo que ella haría de estar en el lugar de quien fuera compañero suyo en el Consejo de Ministros. "No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer, yo sé lo que yo haría", ha respondido María Jesús Montero en el turno de preguntas de un encuentro informativo organizado por el Grupo Joly en Cádiz, a la cuestión de si cree que el diputado Ábalos debe seguir ocupando el escaño después de lo que se ha sabido sobre Koldo García, investigado por una trama de presuntas mordidas de dinero desviado desde contratos suscritos para la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. La vicepresidenta primera del Gobierno y 'número dos' del PSOE ha señalado que no conoce el sumario del caso, del que este jueves por la noche se levantó el secreto, pero "parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito" que se le pueda atribuir a Ábalos, y, "por tanto, le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido", ha añadido. "Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer, yo sé lo que yo haría", ha añadido María Jesús Montero, que al comentario del moderador del foro acerca de si ella "dejaría el escaño" ha respondido: "usted sabe lo que yo haría". De igual modo, la vicepresidenta y dirigente socialista ha subrayado que "las investigaciones están en curso", y tras el levantamiento del secreto de sumario "tendremos ocasión de poder saber el alcance de esas investigaciones". En todo caso, María Jesús Montero ha expresado su "repugnancia y repulsa total a cualquier actuación que en momentos de pandemia, donde se moría la gente, haya podido aprovechar la coyuntura para enriquecerse" o para "atesorar patrimonio". Dicho eso, ha añadido que "en todas las administraciones públicas se desarrollaron los contratos de emergencia" durante la pandemia, y ella no tiene "ningún conocimiento de que haya ningún reproche por parte de la actuación de la Administración pública" respecto a "cómo se comportó respecto a la adjudicación de los contratos", hasta donde ella sabe, según ha incidido. "Luego, si ha habido sinvergüenzas que se han aprovechado de una determinada situación, que lo paguen, sea quien sea, pero sea vinculado a un Gobierno progresista o no, o al Partido Popular o a otro sitio", según ha enfatizado la ministra y vicesecretaria general del PSOE.