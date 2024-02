HOY SERÁ NOTICIA. Viernes, 23 de febrero de 2024

INCENDIO VALENCIA

Prosigue búsqueda de desaparecidos en devastador incendio de edificio de Valencia, que provocó al menos cuatro muertes

Valencia (EFE).- Los servicios de Emergencias prosiguen la búsqueda de 19 personas desaparecidas en el devastador incendio que ha consumido un edificio de viviendas de catorce alturas en el barrio de Campanar en Valencia que ha provocado al menos cuatro víctimas mortales.

Los servicios médicos de emergencia han asistido, así mismo, a 9 hombres de entre 25 y 57 años, 4 mujeres de entre 27 y 81 años, y un menor de 7 años. A excepción de dos mujeres que han sido dadas de alta "in situ", el resto han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios de Valencia.

ELECCIONES VASCAS

La convocatoria de elecciones en el País Vasco abre un nuevo ciclo electoral

Madrid/Vitoria (EFE).- Cuando los partidos apenas han terminado de digerir el resultado de las elecciones gallegas, la llamada a las urnas en el País Vasco el próximo 21 de abril abre un nuevo ciclo electoral que culminará en los comicios europeos del mes de junio, clave para medir las fuerzas de los principales partidos de ámbito nacional.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, dijo que las elecciones vascas se realizarán el próximo 21 de abril después de, destacó, haber cumplido el programa de gobierno, estar en disposición de dejar "el mejor legado posible" al siguiente Ejecutivo y "defender el interés general de los vascos".

PARTIDOS PP

Dos años tras el adiós de Casado: Feijóo lidera la oposición y el PP la España autonómica

Madrid (EFE).- Se cumplen dos años desde que Pablo Casado se despidió como líder del PP y en este periodo la formación ha dejado atrás una crisis que hizo tambalear sus andamios, ha obtenido el mayor poder autonómico de su historia y ha ganado las elecciones generales, pero no ha llegado a la Moncloa.

Bajo la batuta de Alberto Núñez Feijoo, el PP ha interpretado una melodía 'in crescendo' aunque con el regusto amargo que ha dejado no haber alcanzado el Gobierno, de nuevo en manos de Pedro Sánchez, por los pactos del líder del PSOE con el independentismo al no sumar PP y Vox juntos la mayoría esperada.

AGRICULTURA PROTESTAS

Los agricultores mantienen su calendario de protestas

Madrid (EFE).- Los agricultores mantienen este viernes su calendario de protestas con actos convocados en las Islas Canarias y la provincia de León, mientras se prepara el consejo de ministros de Agricultura del lunes, que será clave.

Desde el pasado 6 de febrero un total de 60 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad en las protestas de los agricultores, que ayer jueves se concentraron en los puertos de Valencia y Algeciras, donde en algunos momentos se elevó la tensión y se produjeron cargas policiales.

VIDAL QUADRAS

Tras algo más de tres meses después del atentado, Viada-Quadras comparece ante la prensa

Madrid (EFE).- Casi tres meses y medio después del atentado que sufrió el 9 de noviembre cerca de su casa en Madrid, el exvicepresidente del Parlamento europeo y exdirigente del PP y de Vox, Alejo Vidal-Quadras, da su primera rueda de prensa.

Durante la rueda de prensa Vidal-Quadras informará sobre el ataque, cuyo presunto autor material sigue en paradero desconocido.

UCRANIA GUERRA

La secretaria de Estado de Migraciones hace balance de las personas acogidas en España desplazadas desde Ucrania

Madrid (EFE).- La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, hace balance en una entrevista con la Agencia EFE de la acogida por parte de España a las personas desplazadas desde Ucrania desde que comenzó la invasión rusa, hace ahora dos años.

Una crisis que ha provocado que más 201.000 personas -en su inmensa mayoría mujeres y niños- busquen refugio en nuestro país, casi todos con protección temporal, un mecanismo de la UE que permite de forma inmediata residir, trabajar, recibir asistencia médica y estudiar durante un año -prorrogable hasta tres- sin necesidad de pedir asilo.

ESPAÑA GUATEMALA

El presidente de Guatemala analiza su primer mes de gobierno en Tribuna EFE-Casa de América

Madrid (EFE).- Tribuna EFE - Casa de América este viernes cuenta con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, que es entrevistado por el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver.

Bernardo Arévalo analizará su primer mes de gobierno y los resultados de su gira por Europa.

ELECTRICIDAD PRECIOS

La electricidad registrará este viernes su mínimo anual al bajar hasta los 6,72 euros/MWh

Madrid (EFE).- El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista o 'pool' bajará este viernes hasta los 6,72 euros/megavatio hora (MWh), su mínimo en lo que va de año, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) publicados ayer.

Así, la luz caerá un 37,25 % respecto al precio marcado para este jueves, que se situó en 10,71 euros/MWh.

PREMIO PRIMAVERA

Fallo del Premio Primavera de novela

Madrid (EFE).- Un jurado presidido por Carme Riera falla este viernes el Premio Primavera de novela 2023, dotado con 100.000 euros-

Al galardón han concurrido 1.361 originales, de los que 733 proceden de España, 189 de Argentina y 90 de Colombia.

EDUARDO ARROYO

La Fundación Bancaja de Valencia acoge desde hoy la exposición "Eduardo Arroyo"

Valencia (EFE).- La Fundación Bancaja de la capital valenciana acoge desde este viernes y hasta el 23 de junio la exposición "Eduardo Arroyo", integrada por más de 80 obras entre pinturas, esculturas, dibujos y collages, que recorren su trayectoria creativa desde los años 60 hasta su fallecimiento.

La muestra es un testimonio de la evolución de la obra de este artista, pero también de sus inquietudes políticas y sociales, así como de sus grandes aficiones personales, ha destacado este jueves el presidente de la fundación, Rafael Alcón.

EL TIEMPO

Lluvias fuertes en Galicia y descenso de temperaturas generalizado este viernes

Madrid (EFE).- El paso de un frente atlántico dejará precipitaciones fuertes en Galicia, así como una bajada notable de los termómetros en buena parte de la Península, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El flujo atlántico afectará al área mediterránea peninsular y Baleares, por lo que se espera abundante nubosidad en el Mediterráneo y el sureste, con probables chubascos en el noreste de Cataluña, Baleares y sistemas Béticos. También habrá lluvias acompañadas de alguna tormenta en el noroeste y Pirineos, en el resto de la Península son probables precipitaciones intermitentes, débiles y dispersas.

EFE

plv