El PP pide que Sánchez comparezca en el Pleno del Congreso para explicar su viaje a Marruecos

El Partido Popular ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar el viaje que realizó este miércoles a Rabat y durante el que fue recibido en audiencia por el rey Mohamed VI. En su solicitud de comparecencia, firmada por el portavoz del PP, Miguel Tellado, y los 130 diputados del grupo, piden que Sánchez dé cuenta ante los diputados de "cómo se organizó" el viaje y "las razones de que no se informase hasta 24 horas antes". Moncloa anunció que el presidente realizaría un "viaje oficial" a Marruecos a primera hora de la tarde del martes y el presidente aterrizó en Rabat minutos antes del mediodía del miércoles. No fue hasta poco antes de su llegada cuando el Gobierno confirmó que Sánchez sería recibido por el monarca alauí. El PP quiere que el presidente explique "los asuntos abordados" en la visita, durante la que también mantuvo una reunión de dos horas seguida de un almuerzo con el primer ministro, Aziz Ajanuch, "especialmente aquellos pendientes tras la última RAN y que, a más de un año, no se han materializado". Los 'populares' se refieren con ello a la cumbre celebrada el 1 y 2 de febrero de 2023 en Rabat y, aunque no lo mencionan expresamente, a la pendiente reapertura de la aduana de Melilla y la apertura de una nueva en Ceuta. En la rueda de prensa al término de la visita, Sánchez reiteró que por parte española está todo listo pero Marruecos tiene aún cuestiones técnicas por resolver. Según dijo, el primer ministro le aseguró que tan pronto como se resuelvan se podrá materializar este compromiso, algo que Sánchez confió en que ocurra "pronto".