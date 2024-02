El PP apunta a Sánchez como "máximo responsable" en el "caso Ábalos" y no descarta pedir comisiones de investigación

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha apuntado este viernes directamnete al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como "máximo responsable" en la trama sobre mascarillas que ha bautizado como "caso Ábalos" y ha anunciado una ofensiva parlamentaria en el Congreso la próxima semana para exigir "responsabilidades" en el ámbito político. Dicho esto, ha dejado abierta la puerta a solicitar comisiones de investigación en los Parlamentos de Baleares y Canarias como pide Vox y también en el Congreso y el Senado, aunque ha apelado a la calma porque solo conocen "la punta del iceberg". "Necesitamos explicaciones y volvemos a exigirlas", ha anunciado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP, donde ha vuelto a exigir también la dimisión como diputado del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que sigue ocupando un escaño en el Congreso. Gamarra ha recalcado que aún no se conocen las razones por las que Sánchez cesó a Ábalos en julio de 2021 y lo ha vinculado con las informaciones que se están conociendo sobre esta presunta trama de compra de mascarillas con cobro de comisiones. "Lo que está claro es que, si conocía aquello, es responsable de haberlo tapado durante muchísimo tiempo y no sólo de haberlo tapado, de no haberlo denunciado", ha apostillado. Al ser preguntada si el PP apoyará comisiones de investigación en los Parlamentos de Baleares o Canarias tras las informaciones sobre los contrados de los gobiernos socialistas de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres como reclama Vox, Gamarra no ha descartado ninguna iniciativa parlamentaria. También ha dejado la puerta abierta a pedir comisiones de investigación en Las Cortes. "El Partido Popular va a analizar todas (las iniciativas), pero reitero tenemos muy claro que estamos en la punta del iceberg y que todavía nos queda mucha información por conocer", ha declarado Gamarra, para añadir que en los próximos días su formación "tendrá mucho más criterio" y "más conclusiones" para estudiar esas iniciativas de "exigencia de responsabilidades". EL PP ACTIVARÁ UN GRUPO DE TRABAJO Gamarra, que ha anunciado la creación de un grupo de trabajo sobre este caso, ha comparecido tras la reunión de coordinación y seguimiento sobre esta "trama de mordidas" que el PP ya ha bautizado como 'caso Ábalos', por afectar al exasesor del exministro socialista, Koldo García. En la reunión de este viernes han participado --presencial o telemáticamente-- el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, el vicesecretario de Cultura y portavoz del partido, Borja Sémper, la vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, y los portavoces del PP en el Congreso y en el Senado, Miguel Tellado y Alicia García, respectivamente. El PP ya había anunciado a primera hora de esta mañana que se personará en esta causa judicial, según fuentes del partido, que ya avanzaban que el PP aplicará en este asunto "un criterio igual de estricto con el PSOE" que el que protagonizó Ábalos en la moción de censura de 2018 contra el PP. "Que no esperen la más mínima condescendencia por parte del PP. La trama es indecente en lo político y añade un punto sórdido al PSOE del Tito Berni y, ahora, del caso Ábalos", han señalado fuentes del partido. (((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))