El Gobierno llevará al Consejo el mismo anteproyecto de atención a la clientela de Garzón

Madrid, 23 feb (EFE).- El Gobierno llevará de forma inminente al Consejo de Ministros el mismo anteproyecto de ley que regula los servicios de atención a la clientela que llevó en 2022 el exministro Alberto Garzón, con lo que no será el texto que quedó a un paso de ser aprobado por las Cortes.

Así lo ha precisado la secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, en una jornada en el Congreso de los Diputados, en la que han estado presentes representantes de las organizaciones de consumidores y de la sociedad civil para abordar esta norma, que según ha reiterado será aprobada en breve.

La norma se tramitará de esa forma para que el proceso sea lo más rápido posible, ya que, según ha señalado a EFE Medialdea, si se llevara al Consejo de Ministros el texto que se encontraba en el Senado al ser distinto al inicial sería necesario volver a solicitar los informes preceptivos y comenzar la tramitación.

El proyecto fue aprobado con un gran consenso por el Congreso, donde se incorporaron más de 80 enmiendas.

Pero Medialdea espera que se reedite el consenso que dominó esa tramitación y que los grupos vuelvan a consensuar sin problemas esas enmiendas que se incorporaron al texto.

La norma tiene "margen de mejora", según ha reconocido la secretaria general, quien ha coincidido, al igual que los asistentes, en la necesidad de "urgencia y del consenso tan amplio y sólido" que se dio en la anterior norma para retomar su tramitación.

El presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, Carlos Ballugera, ha pedido que no se excluya del ámbito de aplicación a los servicios que no se encuentren establecidos en España y que las empresas no puedan aprovechar esos servicios para ofrecer la contratación de nuevos productos.

También ha reclamado que la disponibilidad de atender a los clientes sea de 24 horas los 365 días del año en el caso de los servicios básicos.

Las organizaciones de consumidores han pedido que la futura norma contemple la acción colectiva en materia de reclamaciones, de modo que ellas tengan reconocido un papel protagonista en la formulación de quejas o reclamaciones colectivas en representación de sus asociados y del interés de los ciudadanos afectados.

Los representantes de las personas con discapacidad y de los mayores han instado además a establecer un régimen sancionador lo suficientemente disuasorio que evite la reiteración de malas prácticas que perjudican a la parte más débil en la contratación de los servicios o suministros básicos. EFE

