Clavijo dice que Torres cree que "todo" se hizo ajustado "a derecho" en relación a las mascarillas y el 'caso Koldo'

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este viernes que durante el día de ayer habló con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y en relación a la presunta implicación del Gobierno canario, cuando Torres lo presidía, en la compra de mascarillas a través del que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, le transmitió que "creía que todo" se había hecho de manera "ajustada a derecho". Clavijo, en declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto sobre migración y cuestionado por si había hablado con Torres sobre el 'caso Koldo', admitió que este jueves estuvieron comentando "varios asuntos y entre otros sobre este". Al respecto, el presidente de Canarias expuso que él le informó de las acciones que iba a adoptar en el seno del Gobierno regional en cuanto a "solicitar toda la información y dar traslado a los servicios jurídicos", mientras que Torres lo que le dijo es que "no tenía tampoco mucha información, ni recordaba demasiado de los expedientes, pero que creía que todo se había hecho de manera ajustada a derecho". Clavijo admitió que "no" pudieron profundizar en el tema y que la conversación fue en un tono "muy coloquial". De todos modos, el presidente canario ha señalado que hasta el momento la información que ha podido recabar el Gobierno regional es que "en su momento la UCO, con el gobierno anterior, ya" solicitó los expedientes que son objetados actualmente. "Yo lo que he hecho es ordenar que se recabe toda la información, se la trasladaremos a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y obviamente máxima colaboración con la justicia, pero la información que tengo es que esa información ya la UCO la solicitó y se la entregó por parte del gobierno anterior y será objeto y estará en el expediente judicial", concluyó.