Belarra califica de "gravísimo" el caso de Koldo García pero cree un "éxito" el cambio de PSOE y PP ante la corrupción

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado que la presunta implicación de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos (PSOE) en una trama de venta de mascarillas durante la pandemia, es algo "gravísimo", si bien ha considerado "un éxito" que la "tolerancia cero" de la ciudadanía con estas prácticas haya hecho que el Partido Socialista y el PP, sobre los que ha afirmado que "antes defendían a sus corruptos", ahora "tengan que actuar y reconocer los hechos inmediatamente". Belarra, en declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, no se ha pronunciado sobre si Ábalos debería dimitir por la detención, este pasado miércoles, de su exasesor por una presunta trama de corrupción vinculada a la venta de mascarillas durante la pandemia de covid-19. La dirigente de Podemos, que ha asegurado que su partido "tendría muy claro" cómo actuar si en sus filas se produjera un caso similar, ha afirmado que en el caso del futuro de Ábalos, es el PSOE al que corresponde adoptar una decisión. En todo caso, ha recordado que Podemos siempre ha mantenido que "la corrupción es una de las señas de identidad del bipartidismo". "Antes de nuestra entrada en el panorama político, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista pensaban que este país era suyo", ha indicado Belarra, que ha considerado una "buena noticia" que en la actualidad, los ciudadanos "ya no toleran más corrupciones como esta" y consideran que tiene que haber una "tolerancia cero" con estas prácticas. Belarra ha añadido que "el Partido Socialista antes protegía a sus corruptos", mientras que ahora mantiene que se debe "actuar en consecuencia" ante casos como este, un cambio que considera que supone "un éxito de la ciudadanía de nuestro país". CORRUPCIÓN "NATURALIZADA" La secretaria general de Podemos ha destacado que esta formación "nació contra el bipartidismo y contra una corrupción que está completamente naturalizada en el conjunto del Estado". De esa forma, ha reiterado que considera "una buena noticia" que en España "ya no se tolere la corrupción", y que "en vez de como ocurría anteriormente, cuando tanto el Partido Popular como el Partido Socialista protegían a sus corruptos, ahora tengan que actuar y tengan que reconocer los hechos inmediatamente". Belarra ha denunciado que los hechos en los que presuntamente está implicado García son "gravísimos", y que resulta "intolerable" que "mientras la gente de nuestro país estaba sufriendo y recibiendo recortes de los servicios públicos, lo que teníamos en el otro lado era gente que se estaba lucrando". "Lo vimos hasta con los gastos del 11-M; y en este caso, es terrible, también que los gastos derivados de una pandemia que hizo sufrir a millones de personas en nuestro país tengan como consecuencia que haya gente que se haya lucrado", ha subrayado, para a continuación reafirmar que Podemos siempre se muestra "absolutamente contundente" contra la corrupción.