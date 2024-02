Anticorrupción cifra en 1,5 millones el incremento patrimonial de Koldo García por la trama de mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción apunta que Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos investigado en el caso de presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, incrementó su patrimonio de manera "notable" entre 2020 y 2022, al pasar a ser titular de bienes muebles e inmuebles cuyo valor podría alcanzar 1,5 millones de euros. Ese aumento de patrimonio, tanto del propio Koldo como de su pareja y de su hija menor, "no se corresponde con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales", indica Anticorrupción, en base al análisis de información laboral y tributaria. Al mismo tiempo, el Ministerio Público subraya que el incremento se produce "apenas cinco meses más tarde de que tuvieran lugar las adjudicaciones públicas" a la empresa Soluciones de Gestión. De esta forma aparece reflejado en un auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al que ha tenido acceso Europa Press, que incluye el relato pormenorizado que el Ministerio Público hace en su querella contra la presunta trama. Anticorrupción pone el foco sobre el aumento de ingresos en efectivo en los años posteriores a la venta del material quirúrgico y le llama la atención que disminuyan las disposiciones de dinero en efectivo, "lo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido". Señala que Koldo pudo haber utilizado a terceras personas próximas a su círculo familiar con la posible finalidad de ocultar, "o al menos dificultar", que se conociera la verdadera titularidad de los inmuebles adquiridos. TRES INMUEBLES EN BENIDORM La Fiscalía también observa un aumento sustancial de sus aportaciones a hipotecas y préstamos a partir de diciembre de 2020, relacionadas con la compra de tres inmuebles en Benidorm (Alicante). Explica que uno de ellos lo adquiere por 115.000 euros a nombre de su hija mejor y sin necesidad de hipoteca, de los que abona 11.500 en metálico y "no se encuentra disposición en efectivo que lo justifique". Los otros dos inmuebles, según Anticorrupción, los paga con cuatro cheques a favor de los vendedores, utilizando los fondos de una cuenta bancaria a nombre de la hija menor "donde se habían ingresado dos días antes de la compraventa, mediante nueve traspasos, hasta elevar el saldo de la misma a 110.023,35 euros". Habría conseguido esa cantidad mediante dos supuestos préstamos, uno de ellos de su hermano --también investigado-- Joseba García, que también hizo varios traspasos, así como con fondos aportados por Koldo y su pareja, entre los que hay una donación de 90.000 euros en efectivo de la que no se ha encontrado ningún movimiento bancario. Anticorrupción sostiene además que los nueve contratos adjudicados a Soluciones de Gestión generaron un beneficio económico de 5,5 millones de euros al presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y de 9,6 millones a Juan Carlos Cueto, el titular de hecho de la mercantil.