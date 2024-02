Almeida traslada sus condolencias por los fallecidos en Valencia y recuerda que tienen en Madrid "un pueblo hermano"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado este viernes sus condolencias por los fallecidos en el incendio en un bloque de viviendas de Valencia y ha recordado que los valencianos tienen en la capital "un pueblo hermano". "Con gran tristeza trasladamos las condolencias de Madrid por los fallecidos en el incendio de Valencia. Acompañamos a las familias en su dolor. Pendientes también de los desaparecidos. Los valencianos tienen en Madrid un pueblo hermano en el que apoyarse en esta tragedia", ha expresado el regidor a través de sus redes sociales. Ayer, Almeida mostró su apoyó a Valencia por el incendio y trasladó a su alcaldesa, María José Catalá, que disponen de "todos los medios que necesiten de Madrid". El incendio originado este jueves en un edificio de la zona de Campanar de Valencia que afectó a otro bloque de viviendas colindante se ha saldado, por el momento, con cuatro personas fallecidas, 14 desaparecidos y 15 heridos cuya vida no corre peligro. Así lo han puesto de manifiesto este viernes el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a una reunión en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en el lugar del siniestro. Tanto Mazón como Bernabé han explicado a los medios de comunicación que por el momento no ha variado la cifra de personas fallecidas puesto que los bomberos y policías no han podido acceder al interior de los edificios afectados, que esta mañana ya se encontraban sin llamas. Bernabé ha señalado que por ahora se han localizado cuatro cuerpos sin vida dentro del edificio y hay actualmente 14 personas desaparecidas, aunque "la cifra va a variar", ha advertido la delegada.