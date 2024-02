Albares dice que habrá una "respuesta adecuada" cuando se aclaren las circunstancias del asesinato del desertor ruso

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que habrá una "respuesta adecuada" una vez se aclaren las circunstancias en las que se produjo el asesinato del desertor ruso Maksim Kuzminov en la localidad alicantina de Villajoyosa el pasado 13 de febrero. Así lo ha señalado en rueda de prensa en Nueva York, donde ha asistido a una sesión de la Asamblea General de la ONU con motivo del segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Según ha indicado, está siguiendo el caso "muy de cerca" y ha pedido que se le informe del resultado de la investigación que está llevando a cabo la Policía científica. "Cualquier asesinato en España tiene consecuencias", ha subrayado el ministro, que ha adelantado que una vez se conozcan los detalles del asesinato "la respuesta estará a la altura de los actos que se hayan cometido". Preguntado por qué tipo de respuesta podría haber de confirmarse la implicación de Moscú en el asesinato de Kuzminov, que desertó el pasado verano a Ucrania con un helicóptero y entregó información de Inteligencia, ha defendido que en estos casos es mejor ser "cuidadoso" y no precipitarse. "No hay que hablar a la ligera y yo no lo suelo hacer", ha afirmado, insistiendo en que cuando se conozcan "las conclusiones definitivas de la investigación", puesto que en España "ningún crimen queda impune", "daremos una respuesta adecuada". La Guardia Civil se encuentra investigando si el hombre de 33 años que apareció el pasado 13 de febrero muerto con varios impactos de bala en un garaje de Villajoyosa es Kuzminov. Según indicó este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Gobierno no tenía constancia de la presencia del desertor ruso, al que un alto cargo de la Inteligencia rusa tildó de "traidor" tras conocerse su muerte.