Un acusado de intentar matar a su pareja en Carballo (A Coruña): "Solo fueron dos patadas"

Un hombre acusado de intentar matar en Carballo (A Coruña) a la que en mayo de 2022 era su pareja -- y con la que tiene dos hijos -- ha atribuido el motivo de la agresión a la ingesta de alcohol, en línea con lo expuesto por su letrado, que sostuvo que su cliente no bebía. "Solo fueron dos patadas", ha dicho el procesado, que aseguró estar arrepentido al término del juicio celebrado en la Audiencia de A Coruña y al hacer uso de su derecho a intervenir antes de que el mismo quedase visto para sentencia. "Los golpes fueron fruto de una discusión", ha manifestado, a su vez, su abogado. Con todo, ha dicho que no justifica lo sucedido al admitir que hubo "una reacción desproporcionada" de su cliente, para el que pide un año de prisión por lesiones agravadas. Y es que la defensa argumentó que no quedó probado en el juicio que las lesiones de la mujer fueran "fruto de patadas". "El resto de pruebas no permiten acreditar si ha habido un delito de tentativa de homicidio o de asesinato", ha apostillado. GOLPEADA DE MANERA "BRUTAL" En contraposición a este argumento, el fiscal -- que solicita 13 años de cárcel, petición que la acusación particular eleva a 17 -- ha insistido en que existió "ánimo de matar" por parte del acusado. "Hay un delito de homicidio o de asesinato, para nosotros sin ninguna duda de asesinato", ha apuntado. En la exposición de sus conclusiones, ha explicado que "los hechos están absolutamente claros, perfectamente esculpidos en piedra, con una rotundidad que pocas veces hemos podido ver" en base a "las pruebas testificales y resultados forenses de las lesiones de la víctima", ha dicho sobre lo expuesto en la vista. El día de autos, según su argumento, el procesado golpeó "de una manera brutal a la que es entonces su esposa, patadas a la cabeza, fuertes y varias". "La jurisprudencia entiende que dada la contundencia y el lugar de las lesiones existe ánimo de matar", ha señalado. El fiscal, además, ha hecho alusión a la "clara contradicción sobre declaraciones anteriores" del encausado. Respecto a la mujer agredida, ha indicado que sufre "consecuencias para su integridad física realmente importantes, lesiones que sin duda se las han causado una reiteración de patadas". En la misma línea, la letrada de la acusación particular ha considerado "totalmente acreditada la brutal agresión con el propósito de acabar con su vida", de la víctima. "Estamos hablando de asesinato en grado de tentativa", ha expuesto tras añadir a su argumento las agravantes de ensañamiento, alevosía, parentesco y de género. "La agresión se llevó a cabo por puro machismo, por el mero hecho de ejercer poder y control sobre su pareja", ha apuntado. VERSIÓN DE ACUSADO Y VÍCTIMA Lo han hecho después de que el acusado, en su declaración en la sesión anterior del juicio, se declarase "inocente" de los hechos que se le imputan aunque reconociese haber agredido a su pareja. "No voy a decir que no le pegué, claro que le pegué, alguna vez con más fuerza y otra con menos", dijo. "Y seguramente" con el puño y en la cara", admitió. La agredida, por su parte, sostuvo en la primera sesión de la vista, celebrada el pasado 8 de enero, que no recordaba lo sucedido. "Recuerdo estar en un local y después aparecer en el hospital", manifestó.