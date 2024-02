Sánchez insiste en que la ley de amnistía tal como está redactada cubre "todos los supuestos" y cuenta con garantías

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que la ley de amnistía, tal y como está redactada en este momento, ya cubre todos los supuestos de los cientos de involucrados en el proceso independentista en Cataluña, es constitucional y cuenta con todas las garantías para poder llevarla a efecto. Sánchez ha hecho estas declaraciones el día que terminaba el plazo en la Comisión de Justicia para presentar un nuevo texto de la ley, aunque finalmente se ha aprobado una prórroga que permite extender las negociaciones con Junts hasta el 7 de marzo. Insiste por tanto en que la ley es adecuada tal y como está mientras los socialistas siguen negociando con Junts para tratar de convencerles y que voten 'sí' a la norma. Por el contrario, la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont quiere más garantías de que ningún implicado quedará fuera del amparo de la ley y reclama, por ejemplo, incluir todos los supuestos de terrorismo. "Lo he defendido siempre, tal y como está el proyecto de ley es plenamente constitucional, está alineado con los estándares de la legislación europea y desde luego cubre todos los supuestos, toda la casuística que involucró a cientos de dirigentes y no dirigentes independentistas en ese año aciago que fue 2017", ha expresado. También ha remarcado que se trata de una ley "trascendente para la democracia española" y para "la superación de todo lo que aconteció en el año 2017, al menos desde el punto de vista judicial", ha indicado en una rueda de prensa desde Rabat, donde se encuentra de viaje oficial y tras reunirse con el rey de Marruecos, Mohamed VI y el primer ministro Aziz Ajanuch. Por el contrario, Sánchez no ha querido entrar en qué pasaría si se llega a la fecha límite sin un acuerdo. Sánchez piensa que el hecho de que todavía se esté hablando de este asunto en 2024, siete años después "demuestra lo importante que es" superar definitivamente esta crisis para centrarse en las cuestiones que a su juicio importan de verdad a los ciudadanos, como por ejemplo las cuestiones del campo y la sequía.