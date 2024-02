Redondo: "No creo que a ninguna se nos haya subido el Campeonato del Mundo a la cabeza"

Carlos Mateos Gil

Las Rozas (Madrid), 21 feb (EFE).- Alba Redondo (Albacete, 1996), jugadora del Levante, vuelve a una concentración de la selección española por primera vez tras proclamarse campeona del mundo, un éxito que "en ningún momento" se le subió a la cabeza.

Lo hace para disputar este viernes, según dijo en una entrevista con EFE, "uno de los partidos más importantes" de la carrera de las internacionales españolas, el que les medirá a Países Bajos en Sevilla. Si ganan, estarán en los Juegos Olímpicos de París 2024, una meta nunca alcanzada hasta ahora por la selección.

Pregunta: ¿Qué siente al haber recibido la llamada de la selección por primera vez tras ganar el Mundial?. ¿Alivio?, ¿ilusión?, ¿nervios?

Respuesta: Estoy contenta. Me siento muy orgullosa de poder estar aquí. No ha sido fácil, han pasado casi seis meses. Ha habido mucho trabajo detrás para poder estar, porque aquí nadie te regala el venir. Siento orgullo, alegría y mucha satisfacción.

P: ¿Cómo ha llevado el hecho de no volver a una lista desde entonces?.

R: He tenido momentos de todo tipo. En las primeras convocatorias tenía que ser consciente de que no estaba a buen nivel, venía de lesión y los cuerpos se relajan en ese periodo de tiempo. Pero lo llevé bien. Fui consciente de ello, me puse objetivos a corto plazo, fui haciéndolos y fui consiguiéndolos.

P: ¿Reforzar el aspecto mental ha sido importante para no decaer?.

R: Creo que es una parte fundamental de todo deportista, no solo de los futbolistas. La cabeza es el motor principal del cuerpo humano y no hay que olvidarla, porque aunque estés bien hay veces que te vienen momentos de recaídas y es súper importante.

P: ¿Cuesta dar el primer paso de ponerse en manos de un psicólogo?.

R: Yo no tuve ningún problema respecto a ese tema. No me considero una loca por ir al psicólogo sino al contrario, me considero humana. Ir al psicólogo es algo natural, algo normal, si no, no existiría esa profesión. Es hipernecesario el trabajo mental, el físico, la recuperación, el descanso, la nutrición... todo.

P: ¿Ha tenido que trabajar también para que ser campeona del mundo no se le suba a la cabeza?.

R: A mí en ningún momento se me subió, no tuve ningún ego, no me siento superior a nadie ni me creo que sea la mejor futbolista por haber ganado el Mundial. Creo que esto es un trabajo en equipo de mucho tiempo. Obviamente un Mundial no se gana con la gorra, hay que trabajarlo un montón. No creo que a ninguna de las 23 jugadoras que estamos aquí se nos haya subido el Campeonato del Mundo a la cabeza.

P: Es su primera convocatoria con Montse Tomé como seleccionadora. ¿Ha encontrado muchos cambios con respecto a la anterior etapa?.

R: La intensidad de los entrenamientos sigue siendo la misma, los objetivos siguen siendo crecer como equipo y ganar los partidos que tenemos por delante. Hay cambios, pero las jugadoras nos estamos adaptando con el objetivo y el foco de los partidos que hay por delante.

P: Afrontan en la Final a Cuatro de la Liga de Naciones un primer partido contra Países Bajos en el que hay en juego un billete para los Juegos. ¿Es más importante este encuentro que el que en su momento jugaron los dos equipos en cuartos de final del Mundial?.

R: Pregunta difícil. Para mí son importantes todos los partidos. Este es uno de los partidos más importantes de nuestra carrera futbolística, pero no es imposible. Ya demostramos que podemos ganar a grandes rivales, que estamos a un nivel muy alto. Y seguiremos dándolo, por supuesto.

P: El partido se va a jugar en Sevilla, pero en principio iba a disputarse en Cádiz. ¿Le parece llamativo que les pongan problemas para pisar un campo a las campeonas del mundo?

R: Es algo irreal. No estoy dentro y no sé cómo van las cosas ahí, pero creo que no hace nada de bien al fútbol femenino esta situación. Se pudo revertir, pero este tipo de cosas no ayudan.

P: Durante esta convocatoria ha vuelto a coincidir con muchas futbolistas del Barça. Su dominio en España es innegable. Y pese a ello con el Levante consiguieron empatar como visitantes en la última jornada de liga. ¿Tienen puntos débiles, aunque no lo parezca?.

R: Obvio, son humanas, no son robots. Pero vienen demostrando que están siendo el mejor equipo del mundo, son admirables la gran mayoría de ellas, el equipo entero, porque demuestran su profesionalidad. Se les presentan dificultades tácticas y ellas mismas las resuelven sin necesidad de ir al cuerpo técnico. Son humanas y cometen errores; pero su capacidad de concentración, de trabajo y de profesionalidad es muy completa.

P: Acaba contrato este verano. ¿Le gustaría jugar allí algún día?

R: Todavía no tengo claro mi futuro. Quiero aspirar a grandes cosas y veremos qué pasa.

P: ¿Descarta seguir en el Levante dada la situación económica del club ahora mismo?

R: No sé qué va a pasar, si me quedaré en el Levante o si saldré. A día de hoy vivo el presente, estoy centrada ahora mismo con la selección y disfrutando con el Levante cuando vuelva.

P: En una rueda de prensa durante esta concentración agradeció a su pareja, Cristina, el apoyo que le ha brindado. ¿Siente que con ello ayudan a otras chicas que aún tienen miedo a la crítica social?

R: Esto no debería ser noticia. Tu me lo tienes que preguntar y yo te lo voy a responder. Esto no tiene que ser noticia, el amor es amor y da igual amar a quien sea. Obviamente lo que pasó con Cristina y conmigo en el Mundial repercutió en muchas personas y nosotras estamos súper encantadas de poder ayudar. No me voy a esconder de nadie por lo que diga cualquiera. Amo a quien amo y así va a ser.

P: ¿El fútbol femenino, en este sentido, va un paso por delante respecto al resto de deportes?

R: Es porque se han visto más jugadoras que han salido besándose con sus parejas en el fútbol femenino. No se ve en otros deportes, pero por miedo. Creo que la gente tiene miedo, pero hay que entender a cada persona también. No se debería juzgar a nadie, nunca.

P: ¿Por qué cree que en el fútbol masculino la homosexualidad sigue siendo un tema tabú?

R: No lo sé, si lo supiera te lo diría. Es miedo. Yo creo que la gente tiene bastante miedo. Creo que en el deporte masculino hay más tabú por miedo y espero que en un tiempo se pueda quitar. Al que le dé igual lo dirá; y al que no, se callará porque tampoco tiene por qué hablar de su vida privada.

P: Con las cifras de goles que firma usted, con sus actuaciones individuales... ¿considera que se le infravalora respecto a otras jugadoras?

R: Habrá opiniones de todo tipo. Yo no me siento infravalorada. Todo el mundo tiene su opinión, el público puede opinar y decir lo que quiera. Yo voy a respetar y a escuchar todas las opiniones, pero me siento bien con lo que hago y sé que los que ven y saben de fútbol ven mis partidos y me reconocen mi trabajo. Con eso me quedo.

P: ¿Con qué se daría por satisfecha a final de temporada?

R: Con sentirme mejor deportista y sacar mi mejor versión con respecto a la anterior temporada me vale, me sentiría súper realizada. Con poder ayudar a mi equipo, y a la selección si puedo venir a más concentraciones. EFE

