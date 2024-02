Quique Domínguez pide “corregir” algunos aspectos del juego ante Ademar

Pamplona, 22 feb (EFE).- El entrenador de Helvetia Anaitasuna, Quique Domínguez, ha pedido a sus pupilos corregir aspectos del juego y minimizar errores que les puedan penalizar ante Abanca Ademar León.

“Tengo la teoría de que todos los partidos son directos. Este es otro, más allá de lo que diga la clasificación, que ahora estamos empatados con 18 puntos, lo cual quiere decir que hay una igualdad máxima”, ha dicho en la previa de la cita ante los leoneses.

Anaitasuna no piensa en qué puesto puede ocupar al acabar la jornada, sino en estar centrados para “preparar bien el partido. Somos conscientes del momento de juego y forma en el que está Ademar. Le costó arrancar, empezó con varios empates y poco a poco ha ido mejorando mucho hasta consolidarse”.

Ademar cuenta con “una gran portería, una buena defensa, es un equipo completo". "Vienen de perder en una pista como la de Nava, pero antes habían ganado con mucha solvencia en Benidorm y Puente Genil”.

“Tenemos que centrarnos mucho en nuestro juego y en corregir cosas. El otro día, cuando parecía que teníamos el partido muy encarrilado, encadenamos bastantes errores e imprecisiones. Sobre todo, no acumular tanto en tan poco tiempo y momentos tan decisivos como en los minutos finales, algo que nos penalizó mucho”, ha avisado.

Ha aludido asimismo a la polémica de la pasada jornada por una decisión arbitral que no permitió a los navarros llevarse la victoria ante Sinfín: “Se trata de, si te equivocas, saber reconocerlo y disculparte, cualquiera de los que estén en la pista. Eso sería muy bueno, que todos los estamentos que formamos parte del balonmano admitiéramos y tuviésemos esa capacidad de disculparnos y admitir nuestros errores, todos”.

Domínguez ha continuado hablando de lo sucedido: “Me daba pena. Cuando tú eres un entrenador, como en mi caso, tratas de ayudar todo lo que puedes a los árbitros porque reconoces la dificultad de su labor en un deporte en el que cada vez se juega a más velocidad. Es muy difícil arbitrar”.

“Cuando estás todo el partido sin una sola protesta y toda la Liga sin una amonestación porque quieres ayudar a la pareja arbitral y tienes la sensación de que esa conducta no siempre te ayuda y ves otros comportamientos en otros banquillos o entrenadores, a lo mejor dices: no sé si me compensa o si estoy haciendo bien y ayudando a mi equipo”, ha explicado el preparador gallego.

“Me gustaría que los árbitros valorasen eso mucho más. No por mí, sino por los que nos ponemos en su piel e intentamos empatizar y darnos cuenta de lo difícil que lo tienen muchas veces para que, por lo menos, esa actitud no te reste. A veces tienes la sensación de que no es así”, ha enfatizado. EFE

