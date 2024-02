PP vasco se presenta a las elecciones del 21-A como "alternativa" a la "coalición de PNV, PSE, Bildu y Podemos"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha defendido este jueves que su partido se presenta a las elecciones autonómicas vascas del próximo mes de abril para ofrecer al conjunto de los vascos una "alternativa" a la "coalición de PNV, PSE, EH Bildu y Podemos, cuatro fuerzas políticas que hablan, dicen, piensan y sobre todo votan lo mismo". Además, ha afirmado que el País Vasco "necesita un equilibrio, y "el único que lo puede aportar es el PP, que añade centralidad a cualquier fórmula". En una rueda de prensa celebrada en la sede del PP en Vitoria-Gasteiz, tras la decisión del lehendakari de convocar las elecciones autonómicas el próximo 21 de abril, De Andrés ha indicado que su partido aporta un servicio "muy importante" a la sociedad vasca. "Los responsables del Partido Popular, la gente que nos presentamos en nombre del Partido Popular, lo hacemos con la convicción de que prestamos un servicio al conjunto de los vascos que necesitan una alternativa a lo que estamos viendo en los últimos tiempos", ha subrayado. En este sentido, se ha presentado como "alternativa" a la "colaboración y coalición de cuatro fuerzas políticas que hablan, dicen, piensan y sobre todo votan lo mismo: PNV, PSE, EH Bildu y Podemos", formaciones que "se entienden, se apoyan y resuelven todo en común porque realmente tienen el mismo proyecto". "El proyecto de Bildu, el de Podemos y el del PSE, al cual se ha sumado el PNV, desde luego no les sienta nada bien al País Vasco", ha subrayado. En este sentido, cree que en la intervención del lehendakari de este jueves "han faltado algunos datos importantes, como que en esta legislatura se han perdido 1.600 autónomos; que hemos perdido más de 1.000 empresas, somos una de las comunidades autónomas con mayor fuga de empresas de toda España; y que somos una de las comunidades autónomas con menos inversión extranjera, que ha caído estrepitosamente". "Esta es una de las consecuencias de un Gobierno en el que, cuatro partidos con un mismo proyecto, aplican unas decisiones, unas iniciativas y unos proyectos que no son buenos para Euskadi, no son buenos para los trabajadores y no son buenos para esta sociedad", ha insistido. AÑADE CENTRALIDAD El líder de los populares vascos ha afirmado que el País Vasco necesita un equilibrio, y "el único que lo puede aportar es el PP, que añade centralidad a cualquier fórmula que se quisiera hacer con cuatro partidos que hacen, dicen, hablan y votan exactamente lo mismo". "Lo hacemos con mucha ilusión, con muchas ganas y, sobre todo, con la convicción de que prestamos un servicio a los ciudadanos vascos que necesitan una centralidad que ahora mismo, en la economía, no está existiendo", ha subrayado. Preguntado sobre qué le parece que el lehendakari haya elegido el 21 de abril, De Andrés ha señalado que esa es "la fecha que habíamos deducido todos" porque "parece que encajaba de una forma natural".