Patxi López, sobre si Ábalos debe dejar su acta tras la detención de su exasesor: No vamos anticiparnos a la Justicia

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dice que desde el PSOE "no van a sacar conclusiones" antes de que hable la Justicia tras la detención del que fue asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, Koldo García, quien ha sido detenido por un supuesto cobro de comisiones en contratos durante la pandemia de Covid-19. Al ser preguntado en el Congreso por si Ábalos debería abandonar su acta de diputado en el Congreso tras la detención de su exasesor, López ha incidido en que "no van a sacar conclusiones" antes de que "la propia Justicia". ES INMORAL E INDECENTE El portavoz socialista ha insistido en dejar a la policía investigar a fondo, a la Justicia juzgar y a que los culpables paguen. Y aunque ha remarcado que los culpables tienen que "pagar", ha preferido no adelantarse a los acontecimientos. En todo caso, Patxi López ha señalado que es "inmoral" e "indecente" que alguien se hubiese enriquecido en medio de la pandemia "jugando con las necesidades que había en ese momento".