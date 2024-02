Muere un sargento alumno del Ejército de Tierra de Toledo en un accidente de tráfico en la A-5

Un sargento alumno del Ejercito de Tierra, que cursaba estudios en la Academia de Infantería de Toledo, ha fallecido este jueves en un accidente de tráfico en la A-5 sentido Madrid, a la altura de Talavera la Real (Badajoz), cuando se encontraba de regreso en un camión militar tras unas maniobras en Extremadura. En el mismo accidente ha resultado herido un cabo conductor. "Nuestros pensamientos y nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros del Caballero Sargento Alumno Francisco E.T. en estos momentos de profundo dolor", ha expresado el Ejército de Tierra en redes sociales. Previamente, el Centro 112 de Extremadura ha informado de que una colisión por alcance en la autovía A-5, a la altura de Talavera la Real (Badajoz), con varios vehículos implicados, entre ellos dos camiones, había provocado un fallecido y siete heridos, uno de ellos grave. El siniestro se ha producido sobre las 18.25 horas en el kilómetro 380 de la autovía A-5. A consecuencia del accidente varios ocupantes de los vehículos han quedado atrapados en su interior, entre ellos el fallecido y el herido grave, sobre los que por el momento el 112 no ofrece más información. Los otros seis afectados han recibido el alta 'in situ'. Hasta el lugar se han desplazado tres ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, además de un equipo médico del Punto de Atención Continuada de Talavera la Real. Igualmente, han intervenido un equipo de excarcelación del consorcio provincial de bomberos de Badajoz, y otro del cuerpo de bomberos del ayuntamiento de la capital pacense, así como patrullas de la Guardia Civil y dos equipos de emergencias de la carretera.