Metsola recuerda el 20 aniversario del 11M para reclamar un "verdadero marco de seguridad y defensa"

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha recordado este miércoles el próximo 20 aniversario de los atentados del 11M en Madrid para reclamar "un verdadero marco de seguridad y defensa" a nivel comunitario "que no replique lo existente, sino que lo complemente". "Dentro de un par de semanas se cumplirán 20 años de los mortíferos atentados terroristas de Madrid, en los que murieron 193 personas y otras 2.000 resultaron heridas. Todavía lloramos la pérdida de seres queridos", ha señalado durante su intervención del debate de Nueva Economía Fórum en Bruselas. Este ha sido el primer evento que ha organizado el foro fuera de España, y que ha arrancado con la intervención de Metsola, precedida por una presentación de la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ex ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha agradecido a la ponente su "tremendo esfuerzo de concienciación sobre los valores de la UE". "Debemos estar preparados para adaptarnos a las cambiantes realidades mundiales. Una situación a la que no hemos invitado, que no queremos, que hemos hecho todo lo posible por evitar, pero para la que debemos estar preparados. Esta es la llamada de Europa a la paz, ha apostillado la política maltesa. Metsola, que ha reconocido que no podía imaginar lo "brutal" que sería su mandato cuando, un mes después de tomar posesión, el 24 de febrero de 2022, "los tanques rusos irrumpieron en la Ucrania soberana e independiente". A dos días de que se cumplan dos años desde el ataque de Rusia, ha enarbolado su "orgullo" porque miembros del Parlamento Europeo, las instituciones de la UE y los Estados miembro hayan mostrado "una unidad sin precedentes". "Y seguiremos condenando la agresión de Rusia. Seguiremos imponiendo sanciones paralizantes a su maquinaria bélica. Seguiremos pidiendo que los activos rusos se utilicen para reconstruir Ucrania. Seguiremos ayudando a Ucrania a convertirse en miembro de pleno derecho de la UE. Seguiremos prestando asistencia política, económica, militar, financiera, humanitaria y diplomática a Ucrania. Lo haremos durante todo el tiempo que sea necesario", ha incidido. La UE, ha agregado, debe hacerlo porque sus valores y modo de vida son "importantes", porque Europa "defiende la humanidad" y por lograr "una paz real, con dignidad, con responsabilidad y con justicia". "Es la misma filosofía que impulsa nuestra reacción ante la situación en Oriente Próximo. A la horrible catástrofe humanitaria de Gaza", ha destacado, razón por la que la UE ha presionado para lograr un alto el fuego, la devolución de los rehenes "tan vilmente tomados" en octubre y para que Hamás deje de operar con impunidad. En este sentido, ha reiterado que aboga por una solución de dos Estados que ofrezca perspectiva al pueblo palestino y seguridad a Israel, con Gaza dirigida por autoridades palestinas legítimas. "Así es como encontraremos esa paz que ha eludido a generaciones. La respuesta sólo puede ser política. Juntos podemos encontrar la voluntad política para romper el ciclo de la historia", ha remachado. ELECCIONES EUROPEAS Consciente de que "la UE está lejos de ser perfecta", ha abogado por implantar mejoras para responder a las expectativas de los ciudadanos y ha llamado específicamente a encontrar un "equilibrio" entre garantizar que los agricultores puedan alimentar al continente y asegurar sus medios de subsistencia, sin dejar de prestar atención a la salud del planeta. Por ello, ha instado a la "burbuja europea" a hablar de "preocupaciones reales" y de cómo mantener la confianza de los ciudadanos en el proyecto comunitario de cara a las próximas elecciones europeas, que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio, y para las que se pronostica un auge de los partidos de extrema derecha. "Me preocupa que en muchos lugares haya una generación de personas que, a pesar de tener toda la información del mundo al alcance de la mano, son más escépticas que antes. Que se dejan tentar por una cínica narrativa en blanco y negro, cuando la realidad tiene siempre mil matices de gris. Que dan por sentados los derechos que protege Europa y las oportunidades que brinda nuestra Unión", ha lamentado Metsola. Sin embargo, la presidenta de la Eurocámara ha asegurado que trabajará para evitar que esa generación "se refugie en extremos políticos populistas" y que durante los próximos 105 días se dedicará "a luchar contra el cinismo fácil que se ha colado en el discurso político de demasiados". Como parte de ese esfuerzo, la maltesa ha avanzado que viajará a España la próxima semana para animar a los españoles --especialmente a los jóvenes-- a votar en los comicios europeos, y para concienciar sobre la importancia de elegir a los eurodiputados que dirigirán la política comunitaria durante los próximos cinco años.