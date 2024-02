Les Corts debatirán separar en bibliotecas contenidos de diversidad sexual, familiar y de género a propuesta de Vox

La comisión de Educación y Cultura de Les Corts ha tomado en consideración una propuesta de Vox para solicitar a todas las bibliotecas públicas de la Comunitat Valenciana, en municipios de más de 25.000 habitantes, la creación de una sección específica y el traslado a ella de todos los materiales con contenidos de diversidad sexual, familiar, de género y de desarrollo sexual "respetuosos con los derechos humanos". Según la proposición no de ley (PNL) de Vox, que ha contado con el apoyo del PP y el rechazo de la oposición (PSPV y Compromís), esta sección deberá ser independiente del resto de secciones, "en especial de la sección infantil". Entre los grupos que sustentan al Consell, la portavoz adjunta del PP Laura Chulià ha explicado antes de la comisión que se trata de "cumplir la ley" autonómica de 2011 que establece que se debe crear una sección específica para estos materiales en todos los municipios de más de 25.000 habitantes. "La ley es para todos y se tiene que cumplir", ha coincidido el diputado de Vox Jesús Albiol, quien como concejal de Cultura en Borriana (Castellón) ordenó hace meses retirar todos los libros que tuvieran contenido sexual y temática LGTBI y su traslado a una nueva área para adultos. Un informe técnico de esta biblioteca municipal estableció que los libros se debían quedar en la zona infantil y juvenil, lo que obligó al alcalde de Borriana, el 'popular' Jorge Monferrer, a garantizar que el Ayuntamiento no iba a censurar ni a retirar ninguna publicación. En cualquier caso, el diputado de Vox ha insistido en que se trataba de "cumplir la ley", ha acusado al anterior gobierno del Botànic de no hacerlo y ha instado a la oposición a "estudiar un poquito y prepararse para las próximas elecciones". Por parte del PSPV, su portavoz de Cultura en Les Corts, José Chulvi, ha defendido que los profesionales deben decidir la ubicación de los libros en las bibliotecas, que deben ser "un espacio abierto a todas las sensibilidades". Además, ha lamentado que "el PP asuma los postulados de la extrema derecha" y ha sostenido que este debate trasciende el parlamento valenciano y debería abordarse en un foro estatal o autonómico de bibliotecarios. "MANOSEO POLÍTICO" Desde Compromís, su portavoz de Cultura, Verònica Ruiz, ha insistido en que el criterio de estos profesionales debe estar por encima de "una opinión llena de prejuicios". "Si la ley dice que debe formarse una sección específica, deberá formarse; dónde se sitúe lo tendrán que decidir los profesionales", ha recalcado, y ha exigido que su criterio esté "libre del manoseo político": "Yo no voy al dentista y le digo cómo hacer su trabajo".