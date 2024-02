La Junta y el Gobierno cofinanciarán barcos con agua a Andalucía si la sequía lo requiere

Sevilla, 22 feb (EFE).- El Gobierno central y la Junta de Andalucía han acordado cofinanciar la llegada de barcos con agua a la comunidad si la situación de sequía lo requiere, de una forma similar a la pactada con Cataluña, con recursos que procederían de desaladoras que no están ahora a pleno rendimiento y que no son titularidad del Estado.

Este es el principal acuerdo al que han llegado este jueves el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecologica, Teresa Ribera, que se han reunido en Sevilla para abordar soluciones a la dura situación de sequía que afronta la comunidad.

Esta medida sería "el último recurso" en caso de necesidad, pero el Estado financiaría la producción de agua y el Gobierno andaluz el transporte en barco. El Ejecutivo central tiene localizadas algunas desaladoras del Mediterráneo que no están a pleno rendimiento, y que no son de titularidad pública, aunque la ministra no ha querido desvelar de cuál se trataría. EFE

