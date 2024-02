La Fiscalía recurre el archivo de la causa del muñeco de Sánchez apaleado en Ferraz

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid de archivar la investigación relativa al apaleamiento en Nochevieja de un muñeco identificado con la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los aledaños de la calle Ferraz, donde se encuentra la sede nacional del PSOE. Así lo ha confirmado este jueves el Ministerio Público en una nota informativa en la que precisa que recurre el archivo al considerar que los hechos suponen un ataque "personal" dirigido contra en el presidente del Gobierno, "que han tenido como objeto menospreciar, amedrentar y vilipendiar a la persona de este último, no encontrándose amparados por el derecho a la libertad de expresión". Para la Fiscalía, los hechos denunciados, "sin perjuicio de su calificación jurídica definitiva", podrían ser constitutivos de unas amenazas graves, concurriendo la agravante de discriminación por razón de ideología. Además, el Ministerio Fiscal sostiene que del examen de las actuaciones podría apreciarse que no se trata "únicamente" de unas meras amenazas, "porque además constituirían un claro y manifiesto ataque al principio de igualdad y no discriminación", al ser llevada a cabo la acción por no aceptar la ideología de la víctima y del colectivo al que representa. Cabe recordar que la jueza Concepción Jerez acordó archivar la investigación el pasado viernes 16 de febrero al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito. "La falta de educación no es delito", acuñó. La titular del juzgado indicó que las expresiones vertidas ese día no constituía incitación al odio ni al presidente del Gobierno ni al PSOE y por tanto no debían ser perseguidas" por la Justicia. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))