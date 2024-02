La dirección del PSdeG asegura que el futuro del partido "pasa por Besteiro" y avanza cambios orgánicos

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha reconocido este miércoles los "malos resultados" cosechados por el partido en las elecciones autonómicas celebradas el domingo, pero ha asegurado que el futuro de la formación pasa por el que fue candidato a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. Con todo, sí ha avanzado "cambios orgánicos". El jefe de filas de los socialistas gallegos ha comparecido ante los medios en la tarde de este miércoles durante la reunión de la ejecutiva del PSdeG, tras la que ha atribuido este resultado a "múltiples" causas, en un contexto de "polarización política y mediática clara" y en la que tanto el BNG como el PP presentaban "candidatos consolidados". Formoso, muy próximo al político lucense, ha dicho que Besteiro tuvo "escaso tiempo" para darse a conocer, con solo "un mes y medio" para poder explicar su proyecto para Galicia. El candidato, que había sido secretario general del PSdeG entre el 2023 y 2016, estuvo casi ocho años apartado de la política por varias investigaciones judiciales que quedaron archivadas y volvió a la primera línea en marzo de 2023. Además, no fue hasta octubre de ese año cuando el PSdeG celebraría sus primarias, después de que Ferraz las aplazase para centrar el debate en la investidura de Sánchez, tal y como ha recordado el propio Formoso. "El PP presentaba a un candidato que llevaba ya de vicepresidente del Gobierno 13 años y después fue presidente", ha dicho para señalar también que el BNG "presentaba por tercera vez a la misma candidata", con "20 años" de experiencia en el Parlamento de Galicia. Frente a ello, ha incidido en que Besteiro tuvo solo un mes y medio para aumentar su conocimiento entre los gallegos y para explicar el proyecto socialista. "Por tanto, es una causa bien relevante, además de otras internas que estamos analizando en la ejecutiva", ha afirmado para apuntar también algunos errores en la campaña. Con todo, preguntado específicamente ha sostenido que "volvería a repetir" la estrategia de campaña. CAMBIOS DESDE LA "TRANQUILIDAD" Tras cerrar filas en torno a la figura de Besteiro, por quien, en su opinión, "pasa el futuro" del partido, sí ha manifestado que la formación afrontará cambios en cuestiones como "el ritmo" y el "mensaje", además de en la estructura orgánica, "entendiendo el mensaje del país". Unos pasos que, según ha indicado, la formación afrontará desde la "tranquilidad" y aprendiendo de los "errores del pasado" sin "tomar decisiones precipitadas" y poniendo el interés del PSOE por encima de los personales. En este sentido y preguntado sobre si la formación celebrará un congreso que acabe con la bicefalia, ha insistido en que "va a haber cambios" en todos los ámbitos pero que estos se celebrarán "en su momento". "Ahora toca hacer las cosas bien y, por tanto, pensar bien cada paso que demos", ha dicho para recordar que los mecanismos que contemplan los estatutos se activarán en "el momento que toque". El primer paso será la celebración de un Comité Nacional, el máximo órgano de decisión entre congresos, para analizar los resultados. PROYECTO PARA GALICIA En la rueda de prensa, además, Formoso ha rechazado que una de las causas del resultado sea la falta de un proyecto de país. "Si algo llevamos hecho en esta dirección es intensificar la defensa de los intereses de los gallegos y las gallegas", ha afirmado para señalar que "no trata de definirse como nacionalista o galleguista, sino de serlo". Con todo, sí ha reconocido que sí se puede intensificar la exposición de la gestión que los socialistas hacen para defender los intereses de los sectores gallegos. Por último, preguntado sobre si Besteiro dejará el acta en el Congreso para centrarse en su labor en el Pazo do Hórreo, ha señalado que el propio político lucense confirmó el domingo que dejaría la Cámara baja para dedicarse a su labor en el Parlamento gallego.